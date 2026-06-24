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F1マシンドライブを「いつか実現させたい」クアルタラロ、以前立ち消えとなった計画実現に意欲

ファビオ・クアルタラロは、以前実現しなかったF1マシンのドライビングを、いつか実現させたいと語った。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Fabio Quartararo in the Mercedes W13

Fabio Quartararo in the Mercedes W13

写真：: Fabio Quartararo

　ファビオ・クアルタラロは、かつて計画されながら実現しなかったメルセデスのF1マシンテストについて振り返りつつ、今でもF1マシンをドライブしたいという思いを持ち続けていると明かした。

　クアルタラロのF1マシンドライブの計画は、タイトルを獲得した翌年の2022年末に計画されていた。これは当時、メルセデスとヤマハにはモンスターエナジーとペトロナスという共通のスポンサーがついていたこともあり、どちらの側にとっても魅力的なアピールの機会になると考えられていたためだ。

　ヤマハとメルセデスに関しては、これ以前にもMotoGPライダーをF1マシンに乗せた前例があった。2019年にルイス・ハミルトンとバレンティーノ・ロッシがそれぞれのマシンを交換してサーキットを走る取り組みが行なわれていたのだ。

　しかし、クアルタラロのメルセデステストは最終的に実現せず、計画は事実上棚上げとなっていた。ただ6月中旬に、クアルタラロがF1バルセロナ・カタルニアGPの現場を訪れると、F1マシンドライブの可能性が再び話題となった。

　将来的にF1テストが実現する可能性について尋ねられると、クアルタラロは次のように答えた。

「もちろんだよ。そういう話はあったけど、結局実現しなかった。でもシミュレーターには乗ったし、そんなに悪くなかった。人生の中でやってみたいことのひとつだから、何とかして実現させたいね」

　以前のテスト計画で、クアルタラロはメルセデスのファクトリーを訪れており、シミュレーター走行を経験した。クアルタラロは、その際にどれほどバルテリ・ボッタスのタイムへ近づけたかも明かした。

ロッシとハミルトンがマシンを交換した時の様子

ロッシとハミルトンがマシンを交換した時の様子

写真: Monster Energy

「シルバーストンでシミュレーターを60周走って、ボッタスから2.2秒差だった。だから、そんなに悪くなかったと思うよ」

　またクアルタラロは、バルセロナでのF1パドック訪問を振り返ると、MotoGPと比べてF1のパドックはより制限された環境であり、独特の雰囲気があると話した。

　両カテゴリーの違いについて聞かれると、彼は次のように説明した。

「たくさん違いがあるよ。もちろんF1の予算規模はMotoGPとは比較にならない。でも、より”専用的”な雰囲気があるね。F2やF3のパドックが外側にあるのは知っているでしょ？」

「人の数もずっと少ない。だからパドックの真ん中でランド・ノリスと話をすることもできたし、それはすごく良かったよ」

　どちらの環境がより気に入ったか尋ねられると、クアルタラロはライダー目線での印象をこう語った。

「ライダーとしては、あっち（F1）の方が少し楽かな。スクーターで急いで移動し続ける必要もないし、もっと落ち着いていられるからね」

「でも、これはまったく別の世界だと思う。それに僕はMotoGPも楽しんでいるよ」

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