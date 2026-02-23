本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

ウイリアムズ、フェラーリの”くるりん”リヤウイングを調査へ「正直、検討していなかった方向性だ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ウイリアムズ、フェラーリの”くるりん”リヤウイングを調査へ「正直、検討していなかった方向性だ」

電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

スーパーGT
スーパーGT
今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」

F1
F1
F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」
MotoGP ブリーラムテスト

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

ファビオ・クアルタラロは、2026年からヤマハが投入したV4エンジン搭載マシンの戦闘力不足は深刻で、体制を整えるには数ヵ月は必要だと厳しい現状認識を示した。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
公開日時:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

写真：: Steve Wobser / Getty Images

　ヤマハは2026年シーズンの新マシンから、V4エンジンを搭載。文字通り全く新しいマシンを作っているわけだが、その進捗は芳しくない。

　2月21～22日にかけてMotoGPはチャーン・インターナショナル・サーキットでプレシーズンテストを実施した。そこでヤマハ陣営のライダーは4人全員がトップから1秒以上の差をつけられ下位に沈んでいた。

　中でもクアルタラロはマシンにかなりのフラストレーションを溜めているようで、初日にはマシンに中指を突き立てる様子すら見られた。

　そのクアルタラロは、トップとのギャップよりも、昨年の直4エンジンのM1でのレースシミュレーションと比較してペースがかなり遅い点を懸念している。

「テストで見てみると、昨年のレースシミュレーションよりも、まだ0.7〜0.8秒遅い。これは長いプロセスになると思うし、準備が整うまでには、あと数ヵ月は必要だと思う」

　テスト後にクアルタラロはそう語った。

　なおヤマハは2月上旬のセパンテストで、V4エンジンの安全上の問題の調査のため、テストプログラムを1日中断していた。原因はすぐに特定されて走行を再開していたが、ブリーラムテストでもエンジンの走行距離に制限がかかっていた。

「今日はエンジンの走行距離が限界に達していて、1台しか使えなかった」とクアルタラロは説明する。

「ただ、今日やる必要があった作業にはそれで十分だった。今日は主にセッティングが中心だったからだ。それでも、明確な方向性は見つかっていない。おそらくシーズン前半は、状況を把握しながらバイクを改善していく必要がある」

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　シーズン序盤の数ヵ月をマシン開発に費やすことの難しさを問われると、彼は新型マシンを競争力のあるものに仕上げるには2026年シーズン全体が必要になる可能性すらあると警告した。

「正直に言えば、1年全部かかると思う。必要なものをすべて、そんなに短期間で見つけられるとは思えない」

「ライダーとしては、勝利を争ったり、少なくとも昨年のようにポールポジションやフロントロウを狙いたい。でも、現状はそこから非常に遠い。だからできる限りのことをやっていくしかない」

　クアルタラロは新型マシンはエンジンのパワー不足だけではなく、それ以外にも苦しんでいる部分があると話した。

「エンジンは大きな改善が必要なポイントだが、それだけじゃないんだ」

「今、一番の弱点になっているのはバイクの旋回性とグリップだ」

「パワーが足りないのは事実だが、僕にとって最大の問題は、バイクをうまく曲げられないことにある。スムーズにラップタイムを刻むことができないんだ」

「レースシミュレーションを確認すると、1分30秒台後半から31秒台前半で走っているけど、タイヤの消耗があまりにも大きくて苦しい。ジャック（ミラー／プラマック）がロングランを試みていたが、彼は32秒台後半で周回していた。バイクは直線でスピンしてしまっているし、改善すべき点は本当に多い」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす
More from
Rachit Thukral

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒
More from
ファビオ クアルタラロ

クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調

クアルタラロ、セパンテスト初日のクラッシュで右手指を骨折……2日目以降は欠場へ

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
クアルタラロ、セパンテスト初日のクラッシュで右手指を骨折……2日目以降は欠場へ

クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」
More from
ヤマハ・ファクトリー・レーシング

ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

MotoGP
MotoGP
ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

ホルヘ・マルティン、2027年にヤマハ入り決定間近か。クアルタラロのホンダ加入でドミノ移籍発生？

MotoGP
MotoGP
ホルヘ・マルティン、2027年にヤマハ入り決定間近か。クアルタラロのホンダ加入でドミノ移籍発生？

最新ニュース

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

F1
F1 F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：2】トップ4は昨年と一緒？　第2のブラウンGPはいない

ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす