MotoGP バレンシアGP

アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」

フェルミン・アルデゲルはマルク・マルケスの電撃引退について「ある程度予想できた」と語りつつ、彼の引退が自分にとってはチャンスでもあると語った。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/28 5:36

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

グレシーニのフェルミン・アルデゲルはマルク・マルケスが2026年限りで引退することについてはある程度予見できたことだと語りつつ、ドゥカティのシートが空いたことは自分にとってはチャンスでもあると話した。

通算10度の世界チャンピオンであるマルケスは、度重なる怪我の問題に加え、昨シーズンのインドネシアGPで肩を再び負傷して以降、複視が2度再発するなど、身体的な問題に悩まされてきた。

ドゥカティとの間では2028年までの契約を結んでいたものの、マルケスは最終的に2026年限りでのMotoGP引退を決断。急転直下の事態に、ドゥカティは急ぎ後任の選定が必要となった。

Motorsport.comの調べでは、ドゥカティはマルケスが残した穴を埋めるため、サテライトチームからライダーを起用する方針のようだ。そして現在はグレシーニ所属で、来季はVR46移籍が決まっているアルデゲルが、有力候補となっている。

マルケスの引退発表からまもなく、アルデゲルが最初に尋ねられたのは、来季ペドロ・アコスタとチームを組む可能性についてだった。

「どうだろうね。分かっているのは、自分には契約があるということ。そして、今週末は良い結果を残すことが目標だ。それ以上のことは、他の人たち次第だ」

またマルケスが引退することを予想していたかと聞かれると、アルデゲルはこう語った。

Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「驚いたよ。予想していたかと言われると、少しはね。僕たちは時々顔を合わせるし、ときどき話もする。もちろん、彼がシーズンを通してフィジカル面で苦しんでいたことは分かっていた」

「来年は新しいマシン、新しいタイヤで走ることになる。彼にとって、自分自身に課すことのできる最大級の挑戦のひとつだったと思う」

「でもそのためには、限界までプッシュしなければならないし、転倒することも、ケガをする可能性さえある。彼はもう、そうしたことを経験する段階にはないと思う。世界チャンピオンとして引退するのが、最も良い形だ」

そしてマルケスの引退と、ドゥカティのファクトリーチームへの移籍の可能性では、どちらが自身にとって大きな意味を持つのかと尋ねられると、次のように答えた。

「マルクが去ることで、僕がさらに成長を続ける道が開かれ、彼らのチームに加わるチャンスが生まれてくる」

「ただ、ここは非常に自分本位な世界だ。自分のことを考えなければならないし、もし同じブランドの中で成長する機会があるのなら、僕はそっちを選びたい」

「この2年間、マルクと戦うことができて光栄だった」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アコスタ、マルケス引退でタッグの”夢”叶わず「決断は理解できる。僕にとっては何も変わらない」

More from

Germán Garcia Casanova





ジョアン・ミル、バレンシアGPで復帰。ホンダ4年間を締めくくるレースに



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



1 日前



ジョアン・ミル、バレンシアGPで復帰。ホンダ4年間を締めくくるレースに





シート喪失のマーベリック・ビニャーレス、リザーブライダー役も検討「MotoGPで走る方法を探す」フリーランスもOK？



MotoGP



MotoGP 2 日前



シート喪失のマーベリック・ビニャーレス、リザーブライダー役も検討「MotoGPで走る方法を探す」フリーランスもOK？





右足骨折のバニャイヤ、最終戦バレンシアGPも欠場。ドゥカティでのラストレース走れず



MotoGP



MotoGP



バレンシアGP



2 日前



右足骨折のバニャイヤ、最終戦バレンシアGPも欠場。ドゥカティでのラストレース走れず

More from

フェルミン アルデゲル





アルデゲル、バニャイヤとの接触について謝罪。一方で「無謀な動きではなかった」とも釈明



MotoGP



MotoGP



カタールGP



19 日前



アルデゲル、バニャイヤとの接触について謝罪。一方で「無謀な動きではなかった」とも釈明





「人生で最も愚かなケガだった」カタールGPで復帰アルデゲル、愚行悔やみつつも学び得る



MotoGP



MotoGP



カタールGP



21 日前



「人生で最も愚かなケガだった」カタールGPで復帰アルデゲル、愚行悔やみつつも学び得る





右手骨折のアルデゲル、オーストラリアGP欠場。代役は今季WSBK総合2位のイケル・レクオナ



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



1 ヵ月前



右手骨折のアルデゲル、オーストラリアGP欠場。代役は今季WSBK総合2位のイケル・レクオナ

More from

グレシーニ・レーシング





グレシーニ、新世代MotoGPの2027年もファクトリー勢との勢力図は「今とほぼ同じ」と予想



MotoGP



MotoGP 13 日前



グレシーニ、新世代MotoGPの2027年もファクトリー勢との勢力図は「今とほぼ同じ」と予想





アレックス・マルケス、MotoGPに高まる負荷に懸念「若手を大事にして。長期的にヒーローを生み出す必要がある」



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



30 日前



アレックス・マルケス、MotoGPに高まる負荷に懸念「若手を大事にして。長期的にヒーローを生み出す必要がある」





「速さはあったけど、リスクがデカすぎた」アレックス・マルケス、兄マルクを抜かずに2位に甘んじたワケ



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



1 ヵ月前



「速さはあったけど、リスクがデカすぎた」アレックス・マルケス、兄マルクを抜かずに2位に甘んじたワケ

最新ニュース





アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



2 分前



アルデゲル、マルケスの後任候補に「引退はちょっとだけ予想していた。これでチャンスが生まれた」





アコスタ、マルケス引退でタッグの”夢”叶わず「決断は理解できる。僕にとっては何も変わらない」



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



14 分前



アコスタ、マルケス引退でタッグの”夢”叶わず「決断は理解できる。僕にとっては何も変わらない」





F1カタールGPはタイヤの走行距離制限アリ！ マクラーレンはどう対処する！？



F1



F1 F1



カタールGP



1 時間前



F1カタールGPはタイヤの走行距離制限アリ！ マクラーレンはどう対処する！？





メルセデスは別次元！ ライバルたちから警戒の声続々。ノリス「僕たちは悪くない。対メルセデス以外は」



F1



F1 F1



カタールGP



2 時間前



メルセデスは別次元！ ライバルたちから警戒の声続々。ノリス「僕たちは悪くない。対メルセデス以外は」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録