フェルミン・アルデゲル、胸椎の骨折でオランダGP欠場へ。医師のチェックで不適格に

グレシーニのフェルミン・アルデゲルは、金曜日のクラッシュで胸椎を骨折したため、MotoGPオランダGPの残りのセッションを欠場することになった。

アルデゲルは、FP2を前にした土曜日の朝、MotoGPの医師であるアンヘル・シャルテによって出場不適格と宣告された。

グレシーニは声明の中で、アルデゲルについて「第7胸椎を骨折しており、今後数日間で検査を受ける予定だ」と述べた。

アルデゲルはプラクティスの開始直後、ターン11で激しいクラッシュを喫し、検査のため病院に搬送された。金曜日の夜の時点で、彼の容態に関する詳しい情報は提供されておらず、医師がFP2の前に走行可能かどうかを判断するとだけ伝えられた。

アッセンは、アルデゲルにとって今年2度目の欠場となるレースだ。彼はプレシーズントレーニング中に左大腿骨を骨折し、開幕戦のタイを欠場していた。ブラジルでの第2戦で復帰し、バルセロナでは表彰台に上がったものの、シーズン終了まで完全回復は難しいと語っていた。

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

アルデゲルのチームメイトであるアレックス・マルケスも金曜午後にクラッシュした。プラクティス残り時間わずか3分というところでアルデゲルと同じコーナーで転倒し、赤旗中断の原因となった。

アレックス・マルケスは「右肩に打撲傷、左腕に擦過傷」を負ったものの、骨折などの怪我はなかった。

「クラッシュを除けば、良い一日だった。プッシュしようとしていたんだけど、バイクの操作を間違えて空中に投げ出されてしまったんだ」と彼は語った。

「幸いにも問題はなかった。少し擦り傷はあるけど大丈夫。鎖骨も大丈夫だ。明日の朝、体調がどうなるか見てみよう」

アレックス・マルケスもFP2の走行前に医師のチェックを受ける予定とされていたが、問題なくFP2に出走し9番手となっている。