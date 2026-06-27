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フェルミン・アルデゲル、胸椎の骨折でオランダGP欠場へ。医師のチェックで不適格に

グレシーニのフェルミン・アルデゲルは、MotoGPオランダGPプラクティスでのクラッシュで第7胸椎を骨折。土曜日以降のセッションを欠場することになった。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　グレシーニのフェルミン・アルデゲルは、金曜日のクラッシュで胸椎を骨折したため、MotoGPオランダGPの残りのセッションを欠場することになった。

　アルデゲルは、FP2を前にした土曜日の朝、MotoGPの医師であるアンヘル・シャルテによって出場不適格と宣告された。

　グレシーニは声明の中で、アルデゲルについて「第7胸椎を骨折しており、今後数日間で検査を受ける予定だ」と述べた。

　アルデゲルはプラクティスの開始直後、ターン11で激しいクラッシュを喫し、検査のため病院に搬送された。金曜日の夜の時点で、彼の容態に関する詳しい情報は提供されておらず、医師がFP2の前に走行可能かどうかを判断するとだけ伝えられた。

　アッセンは、アルデゲルにとって今年2度目の欠場となるレースだ。彼はプレシーズントレーニング中に左大腿骨を骨折し、開幕戦のタイを欠場していた。ブラジルでの第2戦で復帰し、バルセロナでは表彰台に上がったものの、シーズン終了まで完全回復は難しいと語っていた。

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

　アルデゲルのチームメイトであるアレックス・マルケスも金曜午後にクラッシュした。プラクティス残り時間わずか3分というところでアルデゲルと同じコーナーで転倒し、赤旗中断の原因となった。

　アレックス・マルケスは「右肩に打撲傷、左腕に擦過傷」を負ったものの、骨折などの怪我はなかった。

「クラッシュを除けば、良い一日だった。プッシュしようとしていたんだけど、バイクの操作を間違えて空中に投げ出されてしまったんだ」と彼は語った。

「幸いにも問題はなかった。少し擦り傷はあるけど大丈夫。鎖骨も大丈夫だ。明日の朝、体調がどうなるか見てみよう」

　アレックス・マルケスもFP2の走行前に医師のチェックを受ける予定とされていたが、問題なくFP2に出走し9番手となっている。

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