オランダ転倒で負傷アルデゲル、MotoGPドイツGPを欠場。代役ライダーは今回ナシ
グレシーニのフェルミン・アルデゲルは、MotoGPオランダGPの転倒で負った怪我が原因で、ドイツGPを欠場することが決まった。
グレシーニのフェルミン・アルデゲルはMotoGPオランダGPで負った怪我により、第11戦ドイツGPを欠場する。
アルデゲルはオランダGPの初日に転倒。高速での事故であり、彼はグラベルに何度も激しく打ち付けられた。その結果アルデゲルは第7胸椎を骨折した上、全身を打撲。オフシーズン中のトレーニング事故で負った脚のケガも抱えていたアルデゲルは、まさにボロボロの状態となってしまい、オランダGPは欠場となった。
当初より復帰は夏休み明けになるだろうと言っていたアルデゲル。グレシーニは7月6日にドイツGPの欠場を発表し、また今回は代役ライダーを立てないことも明かされた。
MotoGPはドイツGPのあとは夏休みに入り、8月9日決勝のイギリスGPでシーズンが再開。8月はその後月末にアラゴンGPが予定されている。
「悪いニュースは重なるものだ……。フェルミン・アルデゲルは義務付けられた回復プログラムを継続するため戦列を離れ、ザクセンリンクでのドイツGPを欠場する。代役ライダーは起用しない」と、グレシーニは記している。
なおグレシーニは先日、アレックス・マルケスの今季限りでのチーム離脱を発表。2027年のライダーラインアップをジョアン・ミルとダニエル・オルガドに一新することも明かしており、アルデゲルは来季VR46への移籍が見込まれている。
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