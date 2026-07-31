フェルミン・アルデゲルが夏休み明けのイギリスGP欠場。イケル・レクオナが代役として出場へ
フェルミン・アルデゲルは怪我からの回復が間に合わず、MotoGPイギリスGPを欠場。代役はイケル・レクオナが務める事になった。
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
約1ヵ月のサマーブレイクが明け、来週末のイギリスGPからMotoGPのシーズンが再開されるが、グレシーニのフェルミン・アルデゲルは怪我からの回復が間に合わず、欠場することになった。
アルデゲルは、6月末に行なわれたオランダGPのプラクティス走行中に、胸椎（T7）を骨折した。医師たちはアルデゲルの負傷について、手術を行なわず、保存的治療を選択。以後、アルデゲルは復帰を目指して治療を進めてきた。
サマーブレイクは回復を進めるチャンスだったが、アルデゲルは8月7日～9日にシルバーストンで開催されるイギリスGPに出場できる状態にはないようだ。
「フェルミン・アルデゲルは、MotoGP世界選手権第12戦シルバーストーンでのレースには出場しない」とグレシーニ・レーシングは声明で説明した。
「スペイン人ライダーは念のため競技には出場しない。しかし、8月15日以降はトレーニングを再開できると医師から許可が出ており、グレシーニチームは約1ヵ月後にアラゴンで彼を再び迎え入れる予定だ」
「イケル・レクオナはハンガリーGPでアレックス・マルケスの代役を務めた後、今週末のシルバーストンでグレシーニ・ファミリーに復帰することになる」
Iker Lecuona, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
スーパーバイク世界選手権（WSBK）でドゥカティのファクトリーチームのライダーとして、現在ランキング2番手につけているレクオナは、6月のハンガリーGPでもグレシーニからMotoGPを走っているが、その際はアレックス・マルケスの代役としての参戦だった。3年ぶりのMotoGP出走だったが、見事7位フィニッシュを果たしている。
アルデゲルにとって、MotoGPでの2年目のシーズンである今季は、1月に負った左足の重傷により開幕戦を欠場するという不本意なスタートとなった。
オランダGPでの負傷により、ドイツGPも欠場したアルデゲルは、イギリスGPまでの12戦中4戦で欠場することになる。チームの声明にもある通り、現時点では約2週間後にトレーニングを再開するアルデゲルは、8月28日から30日の週末に開催されるアラゴンGPで復帰する予定だ。
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