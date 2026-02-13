アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……
グレシーニは大腿骨骨折の療養中であるフェルミン・アルデゲルについて、開幕戦タイGPを欠場すると発表した。
Fermin Aldeguer, Gresini Racing
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
MotoGPの開幕戦タイGPをフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）が欠場することが発表された。
アルデゲルは今年1月、アスパー・サーキットでの自主トレーニング中にクラッシュ。その際、左大腿骨を骨折して、手術を受ける必要があった。
2月初旬に行なわれたセパンテストを、アルデゲルはこの怪我の影響で欠場。そして先日チームは開幕前のブリーラムテストと、開幕戦タイGPを欠場すると明かした。なお開幕戦の代役にはドゥカティのテストライダーであるミケーレ・ピッロが起用される。
「フェルミン・アルデゲルの回復は急速に進んでいるが、タイGPにはまだ十分ではない」と、チームの声明には記されている。
「アルデゲルはブリーラムテスト及び開幕戦には参加しない。代役はミケーレ・ピッロが務めることとなる」
アルデゲルは昨年、ドゥカティと直接契約を結んだルーキーとしてMotoGPクラスにデビュー。チームメイトのアレックス・マルケスが大活躍する傍ら、徐々にパフォーマンスを発揮するようになり、インドネシアGPでルーキーながら初優勝を達成。2年目はさらなる成長に期待が寄せられている状況だった。
2027年以降に向けた契約交渉の動きが続々と進む中、アルデゲルは怪我で出鼻を挫かれた格好だが、まずはしっかりと身体を癒やして万全の体調でシーズンに挑むことが重要になってくるだろう。
