本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

IndyCar
IndyCar
ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

MotoGP
MotoGP
MotoGP Launch
アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

新世代F1マシンは「ステロイド入りのフォーミュラEみたい」とフェルスタッペンお気に召さず。引退への影響は？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンは「ステロイド入りのフォーミュラEみたい」とフェルスタッペンお気に召さず。引退への影響は？

アロンソ、アストンマーティンAMR26のペース不足を認識「僕らにはまだ多くの課題がある」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アロンソ、アストンマーティンAMR26のペース不足を認識「僕らにはまだ多くの課題がある」

アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストン・ホンダ、バーレーンテストでもタイム・周回数共に伸び悩む。「僕らは4秒遅れている。素晴らしい状況には見えない」とストロール

サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
サインツJr.「レッドブルはPUで一歩先にいる」フォードと組んでの参戦は大成功か？
MotoGP MotoGP Launch

アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

グレシーニは大腿骨骨折の療養中であるフェルミン・アルデゲルについて、開幕戦タイGPを欠場すると発表した。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　MotoGPの開幕戦タイGPをフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）が欠場することが発表された。

　アルデゲルは今年1月、アスパー・サーキットでの自主トレーニング中にクラッシュ。その際、左大腿骨を骨折して、手術を受ける必要があった。

　2月初旬に行なわれたセパンテストを、アルデゲルはこの怪我の影響で欠場。そして先日チームは開幕前のブリーラムテストと、開幕戦タイGPを欠場すると明かした。なお開幕戦の代役にはドゥカティのテストライダーであるミケーレ・ピッロが起用される。

「フェルミン・アルデゲルの回復は急速に進んでいるが、タイGPにはまだ十分ではない」と、チームの声明には記されている。

「アルデゲルはブリーラムテスト及び開幕戦には参加しない。代役はミケーレ・ピッロが務めることとなる」

　アルデゲルは昨年、ドゥカティと直接契約を結んだルーキーとしてMotoGPクラスにデビュー。チームメイトのアレックス・マルケスが大活躍する傍ら、徐々にパフォーマンスを発揮するようになり、インドネシアGPでルーキーながら初優勝を達成。2年目はさらなる成長に期待が寄せられている状況だった。

　2027年以降に向けた契約交渉の動きが続々と進む中、アルデゲルは怪我で出鼻を挫かれた格好だが、まずはしっかりと身体を癒やして万全の体調でシーズンに挑むことが重要になってくるだろう。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 MotoGPの契約交渉早まりすぎ！　「正しくない決断をしてしまうかも」とジョアン・ミルがリスク指摘
More from
Rachit Thukral

MotoGPの契約交渉早まりすぎ！　「正しくない決断をしてしまうかも」とジョアン・ミルがリスク指摘

MotoGP
MotoGP
MotoGP Launch
MotoGPの契約交渉早まりすぎ！　「正しくない決断をしてしまうかも」とジョアン・ミルがリスク指摘

強いバニャイヤが帰ってきた！　タイトル激戦2024年を「彷彿とさせる」とドゥカティチームマネージャー

MotoGP
MotoGP
強いバニャイヤが帰ってきた！　タイトル激戦2024年を「彷彿とさせる」とドゥカティチームマネージャー

ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

MotoGP
MotoGP
ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

最新ニュース

ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

IndyCar
Indy IndyCar
ホンダ、インディカーへのファクトリー参戦に現実味。2028年からの“チーム・チャーター”を取得……HRC USはメイヤー・シャンクとの協議認める

アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP Launch
アルデゲル、開幕戦タイGPを欠場へ。大腿骨骨折の回復にはもう少し時間が必要……

身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減