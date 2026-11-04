MotoGP マレーシアGP

バニャイヤ、ドゥカティでの残り3戦は「生き残ること」が目標に。期待したマレーシア大苦戦で希望失う

苦戦が続くフランチェスコ・バニャイヤは、2026年の残り3戦は「生き残る」ことが目標になると語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/04 10:02

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPクラスで2度王者のフランチェスコ・バニャイヤは、期待していたマレーシアGPでも苦戦。この状況で彼は残り3戦に向けた希望を抱けなくなっているようだ。

バニャイヤは昨年のマレーシアGPではポールポジションを獲得。スプリントでも勝利しており、2026年シーズンも好パフォーマンスを発揮できるはずだと自信を持っていた。

しかしその期待とは裏腹にバニャイヤは苦戦。予選で10番手に終わったあとは、マシンのスクリーンを叩き割ってしまう様子さえ見せた。スプリントでは6位となったが、決勝では苦戦し、一時はポイント圏外に脱落。最終的に13位でレースを終えた。なおこのレースの勝者はチームメイトのマルク・マルケスだった。

この状況の中、年末が来るのを指折り数えているのかと尋ねられたバニャイヤは、次のように答えた。

「そうだね。でも、今この瞬間からというわけではない」

さらにバニャイヤは、期待していたサーキットのひとつでも機能しなかったことを踏まえ、残りのレースで何を期待できるかと問われると、「生き残ること」と答えた。

バニャイヤはシーズン開幕からグリップ不足に苦しんできた。それでもシーズン前半には、決勝で4戦連続表彰台を獲得し、チェコGPではスプリント勝利を飾るなど、いくつかの好結果を残していた。

しかし、サマーブレイク明けから調子は急降下。直近8戦での最高成績は、スプリントでの6位が2回という状況だ。

バニャイヤは、マレーシアGP決勝では1周たりともプッシュできなかったと語った。特にレース終盤にはパフォーマンスが大きく落ち込んだという。

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「まさに予想していたとおりだった。それ以上でもそれ以下でもない」

バニャイヤはそう認めた。

「土曜日（スプリント）は雨が降り始めてくれたおかげで、運が良かっただけだ。でも決勝は、自分の限界がグリップにあることが分かった。それでも何とかマネジメントしようとした」

「だけど5周を終えた時点でリヤタイヤはもう終わっていて、あとはレースを完走することだけを考えなければならなかった。最後のラップは2分05秒1だった。ここで自分がどれだけ走れるか分かっているだけに、これは信じられないようなタイムだ。でも、これが現実だ」

「こういう状況なのだから、受け入れるしかない。残り3戦、できる限りのことをするだけだ」

なおタイヤが摩耗した状態でフィニッシュまで走るのはどれほど難しかったかと尋ねられると、バニャイヤはこう答えた。

「ものすごく簡単だったよ。一度もプッシュできなかったからね。軽く走っているようなものだった」

バニャイヤの最終ラップは2分05秒143。シーズン7勝目を祝うために大きくペースを落としていたチームメイトのマルケスと比べても、丸々2秒遅いタイムだった。

他のドゥカティ勢を見ると、アレックス・マルケス（グレシーニ）とフランコ・モルビデリ（VR46）もレース終盤に2分02秒台で周回していた。一方、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）のペースは2分03秒台半ばまで落ちていた。

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