MotoGP オーストラリアGP

バニャイヤ、オーストラリアGP中止はライダーへの相談なしと明かす。それでも「安全が懸かっている以上、決定を尊重する必要がある」

フランチェスコ・バニャイヤは、MotoGPオーストラリアGP決勝について、中止を決定する前にライダーたちへ意見を求めていなかったと明かした。ただし、安全が懸かっている以上、その決定を尊重しなければならなかったとも語っている。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/10/26 23:42

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤは、中止されたMotoGPオーストラリアGP決勝について、MotoGP側から決定の前にライダーが意見を求められることはなかったと明かす。ただ安全性の問題であるため、決定は尊重する必要があったとも語った。

オーストラリアGP3日目のフィリップアイランドは、悪天候に見舞われた。レース時刻を何度か延期してコンディションの回復を待ったが、大雨と強風による視界不良から医療ヘリが飛べない状態が続き、最終的に決勝は全クラス中止となった。

バニャイヤによると、この決定についてライダーたちが意見を求められることはなかったという。

TNTスポーツの取材に応じたバニャイヤは、ライダーたちにも決定について意見を述べる機会があったのかと尋ねられると、「なかった」と答えた。

しかしバニャイヤは、安全が懸かっている以上、その判断について「こういう状況では、主催者の決定を尊重する必要がある」と受け入れる姿勢を示した。

とはいえコースコンディションだけ見ればレースは可能だったため、バニャイヤとしても決勝を走りたかったという気持ちはあるようだ。

「コンディションが少し難しく、とても寒かったのは確かだ。でも、これよりも悪いコンディションでレースをしたこともある」

バニャイヤはTNTスポーツにそう語った。

「フィリップアイランドは今回が最後なのに、ピット内で留まらなくちゃいけない1日になったのは残念だ」

「将来、またここに戻ってきてレースを楽しめることを願っている。昨日（のスプリントで）見たように、このサーキットでは素晴らしいレース、素晴らしい激しいバトルが繰り広げられるんだ」

なおMotoGPは決勝レースを2023年のように土曜日実施へと変更しなかった理由については、次のように説明している。

「レースディレクションは、週末の天気予報を非常に注意深く監視していた。日曜日には雨と風が予報されていたが、レースを開催できなくなるリスクが生じるほどの状況になるとは予想されていなかった」

「土曜日の時点では、視界が制限され、日曜日にヘリコプターが飛行できなくなるという情報はなかった」

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