MotoGP カタールGP

バニャイヤ骨折！ カタールGPスプリントで追突され、激しく転倒。決勝への出走は不可能に……手術の可能性も検討

ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤは、MotoGPカタールGPのスプリントレースで追突を受け、激しく転倒。これにより右足に二箇所の骨折を負い、決勝への出走が不可能になった。

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

編集: 2026/11/07 21:09

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPのカタールGPスプリントレースでフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）は、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）に追突され激しく転倒。右足に2箇所の骨折を負った。

この怪我により、少なくともカタールGPの決勝レースへの出場は不可能に。手術が必要となる可能性もあり、シーズン残りのレースに出場できるかどうかも不透明な状況だ。

レース序盤、アルデゲルはブレーキング時にコントロールを失い、前を走っていたバニャイヤのマシンのリヤタイヤに追突した。この結果バニャイヤは激しく転倒。マシンも何回転もするような激しいクラッシュであった。

転倒したバニャイヤは自力で立ち上がることができず、赤旗中断となり、マーシャルによる救護が行なわれた。

バニャイヤはその後MotoGPメディカルディレクターのアンヘル・シャルテ医師の診察を受けた。そしてその結果を受け、ドゥカティが次のように声明を発表した。

「ルサイル・インターナショナル・サーキットのメディカルセンターで、バニャイヤに対して行なわれた診察の結果、右足の第4及び第5中足骨に骨折を負っていることが認められた」

「バニャイヤは今夜ドーハ病院に搬送され、骨折を治療するための手術が必要かどうかを判断するため、さらなる検査を受ける予定だ」

なおMotoGPの次のレースは、11月20〜22日に行なわれるポルトガルGP。骨折の程度と治療の進捗によっては出走できる可能性もあるが、さてどうなるだろうか？

追突したアルデゲルには、スプリントレースでダブルロングラップペナルティが科された。

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