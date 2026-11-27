MotoGP バレンシアGP

フランチェスコ・バニャイヤ、頭部負傷でMotoGP最終戦を欠場。ドゥカティとの蜜月に幕「キャリア最高の瞬間を共にした」

フランチェスコ・バニャイヤはドゥカティでのラストレースを欠場する。この終わり方を彼としても非常に残念がっているようだ。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/27 6:42

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フランチェスコ・バニャイヤは2026年最終戦のMotoGPバレンシアGPが、ドゥカティでのラストレースになるはずだった。しかしクラッシュの影響でバニャイヤはバレンシアGPを欠場することになってしまった。

バニャイヤはカタールGPのスプリントでクラッシュしてしまい、右足を骨折。ポルトガルGPも欠場を強いられた。

来季はアプリリアに移籍するバニャイヤは、最終戦で復帰し、ドゥカティとの輝かしい日々に最後の区切りをつけることが期待されていたが、出走に必要な医師の許可を得ることができなかった。

レースには出場しないものの現地を訪れたバニャイヤ。チームは、本来であれば最後のレースで使用するはずだった、白と赤の特別カラーリングを施したGP26を用意してバニャイヤを迎え、特別会見に応じた。

感情を抑えきれない様子を見せながら取材に応じたバニャイヤは、バレンシアGPに出場できなかったのは足の怪我のせいではなく、カタールGPのクラッシュで頭を打ったことによる内出血が残っていることが原因だと説明した。

「これはドゥカティが僕に贈りたかったプレゼントだ。このマシンに乗れないのは、僕にとって残念なことだ」

バニャイヤはそう言葉につまりながら語った。

「僕はいつもドゥカティを愛していた。このチームを愛していた。そして、キャリアで最高の瞬間を共に分かち合ってきたんだ……」

「最後にもう一度走れないのは残念だけど、医師から許可が下りなかった。問題は足ではない。足はほぼ回復しているんだ。カタールのクラッシュはかなりキツイもので、頭部にも怪我があった。それで頭の中に血が残っているんだ。量はごく僅かで心配はしていないけど、より深刻な事態となる可能性はゼロじゃない。それで最後の瞬間を共に過ごすことができなくなった」

「僕にとって、そしてチームにとっても、みんなにとっても残念なことだ」

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

バニャイヤは2019年にプラマックからMotoGPデビューを果たし、その2年後にドゥカティのファクトリーチームへ昇格。そして2022年、2023年と連続でMotoGPチャンピオンに輝いた。

ドゥカティのゼネラルマネージャーを務めるジジ・ダッリーニャは、バニャイヤを同メーカーの歴史において2番目に重要なライダーだと認めており、唯一ケーシー・ストーナーが彼の上につけていると語る。

そんなバニャイヤだが、2025年から苦しい場面が続いた。。GP25への適応に苦しみ、ライディングスタイルがマシンのDNAに合っていないと繰り返し訴えてきたが、その間にチームメイトのマルク・マルケスが圧倒的強さで王者となり、バニャイヤの存在感は薄まっていった。

そしてドゥカティは2027年にバニャイヤに代わってペドロ・アコスタを起用することを決定。バニャイヤは4年契約でアプリリアに移籍することが決まった。

かつては現役をドゥカティで終えたいと語っていたバニャイヤ。チームとの別れについて、感情をあらわにしながら、こう語った。

「なにもかも、ドゥカティには感謝しかない。僕はこのプロジェクトを信じてきたんだ」

「2016年に最初に僕らの接触があって、ある”賭け”をきっかけに、MotoGPマシンで行なうテストで10周だけ走らせるチャンスを貰えたんだ。信じられないことだった」

「その1年後、ドゥカティとコンタクトをとって、MotoGPについて話し始めた。当時はMoto2での1年目だったね」

「僕たちは互いのことを信じていた。僕はドゥカティを強く信じていたし、ドゥカティも僕を強く信じてくれた。そして、僕たちは一緒に歩み始め、多くの栄光を手にすることができた。本当に素晴らしいものだった。31勝、63回の表彰台、2度のタイトル。誰も、この結果を無かったことにはできない」

「これは幼い頃から、夢見る少年だった頃から期待していた以上の結果だ。そしてこの小さな夢想家は、夢を追いかけ続けたご褒美を貰えたんだ」

なお最近の苦戦については、次のように付け加えた。

「ここ2シーズンは、マシンのDNAが少し変わってしまったという不運があっただけだ。僕はそれに適応できず、本来の速さを発揮できなかったし、自分が望むような速さで走ることもできなかった」

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