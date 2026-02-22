本文へスキップ

MotoGP ブリーラムテスト

バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

フランチェスコ・バニャイヤは2027年以降の移籍先を決断。まもなく発表すると明かした。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
公開日時:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　現在ドゥカティに所属するフランチェスコ・バニャイヤは、2027年以降の契約に関して決断を下し、近いうちに発表が行なわれると明かした。

　2022〜2023年にかけ、ドゥカティと共にMotoGP最高峰クラスで2年連続チャンピオンを獲得したバニャイヤは、ドゥカティで自身のキャリアを終えたいと常々語ってきた。しかしドゥカティはマルク・マルケスと契約を延長し、さらにそのチームメイトにペドロ・アコスタを迎え入れると報じられている。つまりバニャイヤにとっては、ドゥカティ残留が実に厳しい状況となったわけだ。

　そのバニャイヤは、ドゥカティ陣営のサテライトチーム移籍を否定し、ヤマハやアプリリアからのオファーが舞い込んでいると言われてきた。そしてついにバニャイヤは、来季の去就について決断を下した模様だ。

　ブリーラムテスト初日に取材に応えたバニャイヤは、近く発表を行なうと語った。

　なおmotorsport.comの調べでは、当初はヤマハ入りが有力と見られていたが、アプリリアのさらなるオファーやヤマハV4の戦闘力が優れないことなどから、バニャイヤはアプリリア移籍に傾いたと見られている。

「今はテスト、そして開幕戦に完全に集中している。数日中には多くのチームから発表があるだろう。どうなるか様子を見よう。僕の発表も待っていてくれ」

　契約に関するウワサについて質問を受けたバニャイヤは、そう答えた。

　さらにバニャイヤは計画は決まったのかと尋ねられると「ああ、決断したばかりだよ」と応じた。

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Steve Wobser / Getty Images

　バニャイヤ加入が実現すれば、アプリリアはVR46アカデミー出身のイタリア人ライダーふたりというラインアップとなる。

　昨年ベッツェッキは3勝を挙げ、ランキングでもバニャイヤを上回って3位となったが、来季のチームメイトが誰になるかは気にしていないという。

　2027年にバニャイヤと組む可能性について問われたベッツェッキは、落ち着いた様子でこう語っている。

「誰と組まされても構わない。あまり気にしていない」

「マッシモ（リボラ／CEO）が、こうしたことについて僕に助言を求めることはない。僕は、そういう話をするタイプじゃないんだ」

「だから、僕はマッシモとチームにとって最善の判断が下されることを願っているだけだ」

「そして当然、自分のライディングや自分自身のことに集中しているよ」

