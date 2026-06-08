バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？ 安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆
フランチェスコ・バニャイヤは、MotoGPハンガリーGPが2027年からバラトンパーク以外の場所に移ると示唆した。
Balaton Park
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
2025年にMotoGPの開催地に加わったハンガリーのバラトンパーク。しかし2027年には早くも別の開催地に移る見込みだとフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）が示唆した。
バラトンパークでは昨年からMotoGPの開催がスタートしたが、タイトでツイスティなレイアウトにはネガティブな評価が多かった。オーバーテイクのチャンスが限られていることや、安全面での懸念も批判の対象となった。
そして今年のハンガリーGPで、バニャイヤもそれを示唆する言葉を残した。彼はバラトンパークについての意見を求められると、次のように語った。
「変更されなかったのは、ここが暫定的なサーキットだからだ。来年は別のサーキットへ移ることになるだろう」
「だからレイアウトの変更は難しかったんだ」
「ここは広いスペースがあるのにもかかわらず、とても変なコースになっているのが奇妙なんだ。でも仕方がない。もう1回乗り切るしかないんだし、来年はより良くなるんじゃないかな」
なお正式発表はまだされていないものの、2027年以降のハンガリーGPはハンガロリンクへと開催地が変わることになると言われており、バニャイヤの発言はそれを裏付けるものとなっている。ハンガロリンクは、F1ハンガリーGPを開催するサーキットである。
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