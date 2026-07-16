バニャイヤ、夏休み利用し右腕の腕上がり治療の手術受ける。休み明けイギリスGPで復帰目指す
ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤは、夏休みを利用して右腕の腕上がりを治療するための手術を受けた。
Francesco Bagnaia, Ducati Team
写真：: Mark Wieland / Getty Images
MotoGPは第11戦ドイツGPを終えて夏休みに入った。フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）はこの休みを利用して、右腕の手術を受けたことを明かした。
バニャイヤは7月14日には母国イタリアで外務省からスポーツアンバサダーに任命されるなど、レース外のイベントに参加していた。そして15日、バニャイヤはモデナ大学病院で右腕の手術を受けた。
ドゥカティはバニャイヤの手術について具体的な症状を明かしていないものの、Motorsport.comの調べではライダーの多くが経験する腕上がり（コンパートメント症候群）の治療だったようだ。
バニャイヤは今後、3週間の夏休みを利用して回復に努めて、8月7日に開幕するイギリスGPでの復帰を目指している。今後はリハビリの経過次第となる。
ドゥカティの声明は以下の通りだ。
「本日（15日）午後、フランチェスコ・バニャイヤは右前腕の内視鏡下筋膜切開手術を受け、無事に成功した」
「ファビオ・カターニ教授率いるモデナ総合病院の整形外科クリニックにて執刀された手術は、合併症も無く、完全な成功を収めた」
「MotoGPの夏季休暇期間を利用し、バニャイヤは回復とリハビリテーションのスケジュールを開始した。術後の経過を見守りつつ、8月7～9日に開催されるイギリスGPでの復帰を目指すこととなる」
なおバニャイヤは前半戦終了時点では、ランキング首位のホルヘ・マルティン（アプリリア）に対し、65ポイント差の8番手となっている。
記事をシェアもしくは保存
バニャイヤ、ドゥカティ離脱は2025年日本GP頃から考慮「決断するには正しいタイミングだったと思う」
フランチェスコ・バニャイヤ、2027年のアプリリア加入が発表！ イタリアメーカーで王座奪還なるか？
ドゥカティ、バニャイヤの今季限りでのチーム離脱を発表。後任はアコスタか？
MotoGP、スペアマシン廃止案が頓挫か？ KTMの反対でメーカー合意できず
「報いなんて無い！」骨折ベッツェッキへの心無い誹謗中傷をマルク・マルケス否定
マルケス、スプリント勝っても表情冴えず「改善が必須。できなかったら決勝は3位」
最新ニュース
バニャイヤ、夏休み利用し右腕の腕上がり治療の手術受ける。休み明けイギリスGPで復帰目指す
MotoGPの優遇措置、アプリリアとドゥカティが同ランクに。ホンダは優遇最大のグループに落ちる
ふたりの不運は“トントン”になったのか？ タイトル争うメルセデスのアントネッリとラッセル、その前半戦を分析
フジテレビ、FODのF1プラン無料視聴キャンペーンがスタート！ 伝統のスパでの熱戦が0円で楽しめる
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。