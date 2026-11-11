MotoGP カタールGP

バニャイヤ、カタールGP転倒で負った右足骨折の手術が無事成功「今後数日の回復状態から復帰時期を判断」

MotoGPカタールGPで右足を骨折したフランチェスコ・バニャイヤは、手術が無事に成功。復帰時期は確定していないものの、次戦ポルトガルGPでの復帰を目指している。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/11 23:28

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤはMotoGPカタールGPでクラッシュし、右足を骨折。11月10日に手術を受け、無事に成功した。

バニャイヤはカタールGPでは久々に好成績を狙える好調さを見せており、予選では5番手を確保。スプリントレースでは上位集団につけていたが、1周目の最終コーナーで、ペドロ・アコスタ（KTM）の追い抜きを狙っていたフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）がリヤに接触。バニャイヤはこれが原因でクラッシュしてしまった。

グラベルを激しく転がったバニャイヤはその後の検査で、右足の第4及び第5中足骨の2箇所を骨折していることが判明。イタリアに帰国してから手術を受けることになった。

そして10日に手術が行なわれ、骨折部位の固定のためプレートが挿入された。ドゥカティは手術が無事に成功し、今後はリハビリを通じて復帰時期を判断していくと発表した。

「フランチェスコ・バニャイヤは今朝、カタールGPのスプリントレース序盤に発生した転倒によって負傷した右足の第4中足骨と第5中足骨の二重骨折を治療する手術を無事に受けた」

「トリノのヒューマニタス・チェリーニ・クリニックで、ルイジ・ミラノ医師が率いる医療チームが、右足の第4中足骨に固定用プレートを取り付ける処置を無事に行なった。バニャイヤは、できるだけ早くリハビリを開始する。今後数日間の回復状況によって、レース復帰までの正確なスケジュールが決まることになる」

なお、カタールGP後には、ドゥカティのチームマネージャーを務めるタルドッツィが、バニャイヤの復帰目標はポルトガルGPであり、間に合わない場合にはバレンシアGPが次の選択肢になると明かしていた。

「遅くとも火曜日の朝には手術を受けることになる。だから、できるだけ早く手術を済ませようとしている。彼自身は間違いなくポルトガルに出場したいと考えている」

ダビデ・タルドッツィはカタールGPで、Sky Sport MotoGPにそう語っている。

「もちろん、今この時点でその判断を下すことはできない。まずは手術を受けなければならないし、医師から許可を得る必要がある。また、手術後の回復がどのように進むかも確認しなければならない。ただ、空港で彼と別れたとき、ペッコの意向はポルティマオに出場することだった」

「バレンシアには間違いなく出場するだろう。しかし、我々としては次のグランプリで復帰してくれることを心から願っている」

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