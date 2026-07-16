混戦の今季MotoGPは、誰もチャンピオンになりたくないかのよう？　バニャイヤはそんな風潮を否定「小椋も素晴らしい走りをしている」

2026年のMotoGPはタイトル争いが大混戦となっており、そこから抜け出すライダーが出てこないことから、「誰も2026年のタイトルを欲しがっていない」と形容されるほどだ。しかしドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤは、そういった見方を否定した。

今季のタイトル争いは近年でも屈指の接戦となっており、シーズン前半終了時点でランキング首位から8番手までがわずか65ポイント差に収まっている。その中でも、アプリリア勢の4名、ドゥカティ勢のマルク・マルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）には現実的な王座獲得の可能性がある。複数メーカーのライダーによるタイトル争いが繰り広げられるのは、2022年以来のことだ。

そんな中で、ランキング上位のライダーの多くが大きなミスや不運によってポイントを落としているというのも、今季の特徴のひとつである。

まずアプリリア勢に目を向けると、ファクトリーチームのマルコ・ベッツェッキは開幕から3連勝とスタートダッシュを決めたが、直近4レースでは決勝ノーポイントが続いている。現在は彼のチームメイトであるホルへ・マルティンがポイントリーダーに立っているが、ここまで優勝は1回であり、安定した成績を残せていない。唯一総合力の高いパフォーマンスを見せているのは、ランキング2番手につけているトラックハウスの小椋藍だ。

一方ドゥカティ勢では、マルク・マルケスが直近4戦で3勝と勢いがあるが、序盤戦は負傷と手術によって大きく出遅れた。ジャンアントニオはスタートの失敗で貴重なポイントを取りこぼしており、アレックス・マルケス（グレシーニ）も2025年のような勢いを再現できず、その後負傷によってタイトル争いから脱落してしまった。

ランキング7番手につけるKTMのペドロ・アコスタは、このような状況について「まるで誰もチャンピオンシップをリードしたくないようだ」と冗談を飛ばしつつも、最終的にはマルク・マルケスがタイトルの本命だとの見方を示した。

「現時点では、ゼッケン1を付けるべきなのはマルクだ。今、一番倒すべき相手はマルクだ」

一方、2度のMotoGP王者でランキング8番手のバニャイヤは、アコスタの表現については同意できないとの見方を示した。

「僕は『誰もチャンピオンになりたがっていない』という言い方は間違っていると思う。みんな本当に全力を尽くしているからね」

「今年は、ここ数年のようにドゥカティが圧倒的という状況ではない。2020年のように他メーカーのバイクも戦闘力を持っていて、競争レベルがずっと高くなっているんだ。1レースで20ポイント稼ぐこともあれば、1ポイントしか取れないこともあるし、20ポイント失うこともある。それは自分自身やバイクのフィーリングに左右される」

「僕もここ2戦ではポイントを失ったけど、ムジェロ以降ではかなりポイントを稼いでいる。だからトータルではポジティブだ。ただ、タイトルを争うためには問題を解決しなければならない」

「ベッツェッキを見ても、彼は本当に攻め続けている。不運が続いているだけなんだ。でも、アプリリア勢では依然として彼が一番速いと思っている」

「オグラは素晴らしい走りをしている。常に競争力があるし、将来的にレース序盤から速さを発揮できるようになれば、毎週優勝争いができるようになるだろう」

「マルクも本当に強い。ただ、ドゥカティは今、あるレースではひとりのライダーが速く、次のレースでは別のライダーが速いという状況になっている。アプリリアほど結果に一貫性がない。でも、その改善に取り組んでいるし、シーズン後半はもっと安定した戦いができると思っている」

サマーブレイクを迎えた時点で、ランキングトップのマルティンは208ポイントを獲得。14ポイント差で小椋が2番手につけており、18ポイント差でマルク・マルケスが3番手につけている。