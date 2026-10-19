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WSBK転向のモルビデリ……新天地での復活を期す「ドゥカティの信頼に感謝」ミシュランタイヤ経験が大きな武器に？

2027年からWSBKに転向しドゥカティのファクトリーチームに加入するフランコ・モルビデリ。彼は信頼を寄せてくれたドゥカティに感謝していると語った。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/19 7:56

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Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46からMotoGPに参戦中のフランコ・モルビデリは、今季限りでシートを喪失。来季はWSBK（スーパーバイク世界選手権）のドゥカティ・ファクトリーチームに加入することが決まった。

モルビデリはヤマハ陣営のSRTに所属していた2020年には3勝を挙げる活躍を見せたが、その後は苦戦。ドゥカティ陣営のVR46に移った後は成績を上向かせたものの、かつてのような輝きは失ってしまった。

その結果2027年のシートを確保できなかったモルビデリ。後任は現在WSBKにドゥカティから参戦中のニッコロ・ブレガが加入することになった。一方でモルビデリは、ブレガ抜けたWSBKのドゥカティ・ファクトリーチームのシートを手にすることができた。

MotoGPこそ離れるがレーシングライダーとしてのキャリアをつないだモルビデリ。自身のパフォーマンスが低下していたことに加え、コース上で接触やアクシデントに関与することが多いという評判もあり、ドゥカティにとって簡単な選択肢ではなかったと認め、それでも起用したドゥカティに感謝を示した。

「ドゥカティからチャンスをもらえてうれしい」とモルビデリは言う。

「昨年のようなシーズンを過ごした後では、僕を選ぶのは簡単なことじゃない。でも、ドゥカティは僕が果たせる仕事を信頼してくれている。それについて、本当に感謝している」

モルビデリのWSBK起用にあたっては、ドゥカティ・コルセのゼネラルマネージャーであるジジ・ダッリーニャからその経験に対する期待の声も寄せられた。

2027年からWSBKはミシュランがタイヤを供給することになっており、モルビデリはMotoGPで長くミシュランタイヤを使ってきた経験を活かせるとの期待が寄せられている。

「ジジが僕について語ってくれた言葉を読んだし、その内容には全面的に同意する」

「そう言ってもらえたことに本当に感謝しているし、僕もその期待に応えたい。ミシュランタイヤに関する経験と、これまで何度も発揮してきたスピードを持ち込みたいと思っている」

「もし再び優勝争いに戻ることができれば、優勝を争うための自分の戦い方も持ち込めるはずだ。Moto2ではキャリアの半分、MotoGPでも2年間勝利を争うチャンスがあったからね」

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