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MotoGPマシン、2027年はさらに空力が重要に？ 規制強化だからこそ……ホンダディレクター指摘

ホンダのテクニカルディレクターであるロマーノ・アルベシアーノは、2027年の新レギュレーションについて空力規制を強める意向がある中で、なおさら空力が重要な働きを果たすことになると考えている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/15 3:12

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Trackhouse Racing rear wing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPは2027年から新レギュレーションに移行する。その中には空力規制を強める意向があるが、2027年以降も空力は「さらに重要な役割」を果たすようになるとホンダのテクニカルディレクターを務めるロマーノ・アルベシアーノは考えている。

グランプリレースの安全性、持続可能性、そしてショーとしての魅力を高める取り組みの一環として、MotoGPは来年、テクニカルレギュレーションを全面的に見直す。変更はシャシーやエンジンから空力、タイヤサプライヤーに至るまで、多岐にわたる。

新レギュレーションの主な目的のひとつには、ウイングレットの使用方法や寸法に制限を設けることで、空力への依存を減らすことがある。これは、2010年代半ばにドゥカティがいち早く導入したウイングなどに代表されるエアロダイナミクスによって、コース上でライダー同士が接近して走ることを難しくしてしまった流れをどうにかしたいという考えが反映されている。

しかし空力は2027年シーズンにさらに重要になってくるだろうとホンダのアルベシアーノは考えている。ウイングのような目立つパーツへの規制が強まる中で、ダウンフォースを生み出すための巧妙な方法を見つけ続け、バイクのほぼすべての外装パーツが気流を考慮して設計されるようになると考えているのだ。

「レギュレーションが変更され、特にウイングを中心に空力を抑えることが狙われている。おそらく、ウイングによるダウンフォースは減るだろう」とアルベジアーノはMotorsport.comに語った。

「しかし現時点でも、エンジニアたちはすべてのバイクの周囲を流れる空気の流れを利用している。ウイングだけではない。ウイングは目を引くが、エンジニアたちはバイクのあらゆる部分における空気を利用しようとしている。だから、将来的には空力がさらに重要になると思う」

Team LCR Honda swingarm detail

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

空力エンジニアが重点を置く領域について尋ねられると、アルベシアーノは次のように答えた。

「特にボディワーク、なかでも下部、そしてリヤだ」

「バイクの目に見えるパーツのほぼすべてが、機械的な側面と空力的な側面の両方を考慮して設計されなければならない。ひとつひとつのパーツがそうだ」

「例えば、スイングアームは今や空力パーツになっている。そして排気系も、単に最良のエキゾーストを設計すればいいわけではない。エンジン性能を引き出すだけでなく、バイクの空力設計にも適合するエキゾーストを設計しなければならない」

MotoGPマシンのエアロダイナミクスの発展に伴い、ライダーたちはコーナーでほかのマシンに接近して走ることがますます難しくなっていると感じていて、コース上でのレースの質を低下させている主な要因として批判されてきた。

しかしアルベシアーノは、レースの質に影響を及ぼしているのは空力だけではないと強調。フロントタイヤの空気圧マネジメントも、もうひとつの大きな課題として挙げた。

なお2027年にはミシュランに代わってピレリがMotoGPのタイヤサプライヤーとなるが、レース中にフロントタイヤの最低空気圧規定を守ることにライダーたちが引き続き苦労するのかどうかは、まだ分からない。

「来年はフロントタイヤの空気圧管理が、それほど深刻な問題にならないことを願っている。そう願っているが、どうなるかはまだ分からない」

「現在のところ、フロントタイヤの空気圧はレース展開に大きな影響を及ぼしている。予選ではなく、決勝レースにだ。これは空力とは別の問題だが、どちらの要因もレースに影響している」

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