インタビュー

MotoGP ポルトガルGP

マルケスは「史上最高のライダー」ドゥカティ率いるダッリーニャ、2026年タイトル獲得でべた褒め

マルク・マルケスとともに2026年のMotoGPタイトルを獲得したドゥカティ。チームを率いるジジ・ダッリーニャは「史上最高のライダー」と褒め称え、マルケス昇格の判断が正しかったと強調した。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/25 23:54

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Marc Márquez en la piscina de Portimao

写真：: Ducati Corse

ドゥカティは2026年のMotoGPライダーズタイトルをマルク・マルケスとともに獲得。この結果をジジ・ダッリーニャ（ゼネラルマネージャー）は褒め称えている。

2026年シーズンはアプリリアとドゥカティによるタイトル争いが繰り広げられた。前半戦は特にアプリリアが圧倒していたが、怪我の手術を終えたマルケスが復帰してからは猛追。アプリリア陣営が自滅を重ねたことも助けとなり、マルケスはMotoGPクラスで8度目のタイトル争いに完全に立ち返った。

そして先日のポルトガルGPでマルケスは2026年のチャンピオンに輝いた。

ドゥカティを率いるダッリーニャはこの勝利がエースライダーのマルケスのおかげであることをよく理解している。マルケスの戴冠が決まったあと、彼はアプリリアの技術的な優位性があったとされることに触れながら、次のように語った。

「私はマルクのせいで、何度かタイトル獲得のチャンスを失ってきた。だから、彼のおかげでひとつ勝てたとしても、誰かから何かを奪ったことにはならないだろう」と、ダッリーニャは言う。

そしてダッリーニャは、マルケスの獲得とファクトリーチーム昇格の判断が正しいものだったと断言した。

「マルクは間違いなく史上最高のライダーだ。それに疑いの余地はないと思う」

「抽選をして、たまたまマルクを獲得したわけではない。我々が選んだんだ。そして、その決断は多くの人から厳しく批判された。それが正しい判断だったと示せたことも、重要な意味を持っている」

Gigi Dall'Igna and Marc Marquez celebrate the title

Photo by: Ducati Corse

なおダッリーニャによれば、マルケスが他のライダーとの違いを生み出せる理由は、そのメンタリティと精神的な強さにあるという。

「マルクの頭の中にあるのは勝利だけだ。実際、彼はそれ以外のことを気にしていないし、常に勝利を手にすることに全力を注いでいる。だから、何が起きようとも、彼にとって重要なのは自分がナンバーワンになることだけなんだ」

ダッリーニャはまた、マルケスが違いを生み出している点として、一緒に働くスタッフたちの能力を引き出す点があると語る。

「この点でも彼は違いを生み出している。周囲の全員を鼓舞し、モチベーションを高める彼のやり方は信じられないほど素晴らしい」

「マルクは、たとえ小さなミスであっても、自分が間違っていたと認められるライダーだ。『自分が間違っていた』と言うことができる……これは彼ほどのチャンピオンにとって、普通のことではない。私は、これこそが本当に大きな違いを生んでいると思う。彼がやるべきことを実現できるよう、我々も持てる力をすべて注ぐようになるのだからね」

Marc Marquez celebrates the title

Photo by: Ducati Corse

今季のライダーズタイトルとチームタイトルはすでに決定しているものの、コンストラクターズタイトルはまだアプリリアとドゥカティによる戦いが続いている。最終戦を残す現時点では、アプリリアが9ポイントリードという状況だ。

「我々も挑戦するつもりだ。重要なタイトルだからね。正直に言えば、チームタイトルにはそれほど関心がなかったが、コンストラクターズタイトルは別だ。タイトル獲得を目指すつもりだが、難しい戦いになるだろう」

「ライバルが良い仕事をしてきたのは間違いない。それは事実だ。しかし、コンセッション（優遇措置）制度は我々に不利に働いた。おそらく、我々が想像していた以上にだ。いずれにしても、非常に優れたマシンを開発した彼らには称賛を送りたい」

なおドゥカティとしては、今季最終戦のバレンシアGPはドゥカティに2度王座をもたらしたフランチェスコ・バニャイヤとの別れのレースになる。ダッリーニャは苦しい終わり方となっている今シーズンのバニャイヤについて、こう語った。

「私はペッコを心から大切に思っているし、彼には本当に大きな恩がある。彼と一緒に、私にとって初めてのMotoGPタイトルを獲得したんだ。あの瞬間は決して忘れないだろう」

「契約の最後まで、もっと上手く進んでほしかったが、残念ながらそうはならなかった。本当に申し訳なく思っている。人生では思い通りにいかず、時には物事が自分の望まない方向へ進んでしまうこともある」

そして2027年シーズンは後任としてペドロ・アコスタがKTMから移籍してくる。

ダッリーニャは来季のラインアップについて「グリッドで最も強い2人のライダーだと言っていいだろう」と語って締めくくった。

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