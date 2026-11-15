MotoGP

グレシーニ、新世代MotoGPの2027年もファクトリー勢との勢力図は「今とほぼ同じ」と予想

MotoGPは2027年から新世代マシンに切り替わるが、ファクトリーチームとサテライトチームの競争力の序列は、今と大きく変わらないだろうとグレシーニは考えている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/15 2:02

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Fermin Aldeguer, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

グレシーニは、MotoGPが新たな850cc時代へ突入する2027年も、ファクトリーチームとサテライトチームの競争力の序列は「多かれ少なかれ」現在と変わらないと自信を見せている。

MotoGPは来年、大きなレギュレーションの変更が実施される。エンジン排気量が小さくなり、エアロダイナミクスの規制を強化。ライドハイトデバイスも禁止され、タイヤサプライヤーもピレリへと変わるなど、近年で最も大きな変化が待ち構えている。

新レギュレーションは参戦メーカーにとって大きな挑戦となるが、同時にサテライトチームも新しいマシンとタイヤをできるだけ早く理解しなければならず、難しい仕事を強いられる。

しかしその一方でテスト機会は今のところメーカー側が多くなっており、サテライトチームがピレリタイヤを装着した新型マシンを初めて走らせるのを、9月のオーストリアテストまで待たなくてはならなかった。

ドゥカティのマシンを使用しているグレシーニは、そうした状況でもサテライトチームが出遅れる可能性について懸念していない。むしろ新しいピレリタイヤへの理解度次第では、サテライトチームがファクトリーチームより早く優位性を得る可能性すらあると考えている。

「レベルは今と多かれ少なかれ同じになると思う」

グレシーニのミケーレ・マシーニ（スポーティングディレクター）はMotorsport.comにそう語った。

「パフォーマンスという点では、ピレリタイヤをすぐに理解することが重要になる。レースで最も重要なことのひとつは、どのバイクに乗っているかに応じて、タイヤをマネジメントすることだからだ」

「この場合、サテライトチームが一部のファクトリーチームよりもうまく対応できる可能性もある。どう機能するのかをすぐに理解し、どうマネジメントすればいいのか分かれば、特に最初の数レースでは大きな助けになるかもしれない」

Michele Masini, Team Manager, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

今回のような大規模なレギュレーション変更では、サテライトチームがメーカー側に依存する度合いが高まる可能性もある。しかしマシーニは、ドゥカティから受ける技術的なサポートについて、今後も同じレベルが維持されるとしている。

「サポートが変わることは無いだろう。結局のところ、我々は毎日協力してグランプリで一緒に仕事をしているから、変える必要もない」

「ドゥカティがライダーたちのために非常に優れたパッケージをサーキットに投入してくれると、僕は本当に自信を持っている。ただ、先ほど言ったように、協力関係そのものは変わらない」

「もちろん、バイクのキャラクターは変わる。それはタイヤのキャラクターにも左右されるだろう」

マシーニは2027年に新世代のマシンとなることで、勢力図もリセットされることを大きなチャンスと捉えている。

「本当にワクワクしているんだ。規則が変わるたびに、チャンスが生まれるからだ」

「もし賢い作業ができれば、他のチームより先にいくつかの問題を解決できるかもしれない。そして最初の数レースで、何らかのアドバンテージを得ることができるかもしれない」

なおグレシーニは9月のテストで初めて2027年型マシンを走らせたものの、マシーニによると2027年2月のセパンテストまでピレリタイヤの最終仕様を使うのは待つことになるという。

「（オーストリアテストで）我々自身がフェルミン・アルデゲルとドゥカティの850ccマシンをテストした。これが新バイクとタイヤとのファーストコンタクトだった」

「ピレリが来年投入するタイヤの開発をまだ続けているのは事実だ。現時点では、セパンでの最初のテストに向けて、できる限り準備を整えるために良い仕事をしている。ただ、我々はセパンまで待つ必要がある」

「（2026年最終戦の）バレンシアGP後の火曜日に行なわれるテストが役に立つことを願っている。天候もどうなるかわからない点も、考慮しなくてはいけない。とはいえ、本当の状況を確認できるのは、来年セパンとブリーラムでのテストを行なう時になるだろう」

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