ビニャーレスとKTMの契約問題、テック3の親分シュタイナーは”我関せず”の方針「彼ら自身で解決してもろて」

テック3のCEOを務めるギュンター・シュタイナーは、現所属のマーベリック・ビニャーレスとKTMの間で続く契約トラブルについて、「自分やチームには関係のない話だ」と述べ、距離を置く姿勢を強調した。

ビニャーレスはKTMから2027年の契約を提示されて署名したものの、2週間後に「その契約は無効だ」と通告されたとMotoGPドイツGPを前に暴露。この話は大きな波紋を呼んだ。

なおビニャーレスはこれ以前にも、KTMが自身の契約問題を不適切に扱い、怪我からの回復にも十分な信頼を示さなかったとして、KTMを厳しく批判していた。

そんなビニャーレスに対し、テック3のシュタイナーCEOは距離を置いている。そんな態度をとるのは、テック3の現在のライダー（ビニャーレスとエネア・バスティアニーニ）はともにファクトリー契約のライダーであり、その契約はシュタイナー率いるコンソーシアムがチームを買収する以前に締結されたものだという点がある。

またシュタイナーCEOは、ビニャーレスがMotoGP残留の道を閉ざされた責任をKTMに求めていることについて一貫して快く思っておらず、この問題はあくまでライダーとメーカーの間の話だと語った。

「私は彼の契約には関与していない。あれはKTMとの契約だ」

そうシュタイナーCEOは強調した。

「私にも意見はある。しかし、この件について意見を述べる立場ではない。普段は記事もあまり読まないようにしている。読むと考え方が影響されてしまうからだ。ただ、見出しだけは目に入ってくるし、『この件に巻き込まれていなければいいが』と思った。私個人にもテック3にも何の関係もない話だからだ」

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「これはマーベリックとKTMとの契約の問題であって、私は何があったのか知らない。誰かが『こういうことがあった』と言ってきたとしても、それが本当かどうかを確認しなければならない。だが、それも私の役割ではない」

「私は喜んでこの件から距離を置いている。正直なところ、それ以外にもたくさんやることがある。彼ら自身で解決してもらえばいい。私は彼の契約書を見たこともないし、見るつもりもない。見てしまえば、関係者になってしまうからね。私は関係者ではない」

ビニャーレスは当初、2027年からファクトリーKTMへ昇格する予定だった。しかし、過去の負傷の影響によるシーズン序盤の不振を受け、KTMは計画を見直した。

その後KTMは、ドゥカティ陣営からアレックス・マルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオを獲得したことを発表。一方、テック3は850cc時代に向けて、ホンダのルカ・マリーニとMoto2の若手を組み合わせるラインアップを検討している。

そのためビニャーレスが来季もMotoGPに残留できる可能性はほぼ無くなっており、それは本人も認めるところだ。

そしてシュタイナーCEOはビニャーレスとKTMの関係修復は容易ではないとの見方を示した。

「今話したような状況を考えれば、この関係を修復するのは非常に難しいと思う。良い状況ではない」

「お互いがメディアを通じて批判し合うようになってしまえば、そうだろう」

「我々は今後もKTMと協力していく。だからこそ、彼自身も満足できるような解決策を見つける必要がある。しかし、彼が今の体制の中で幸せだとは思えない」

「ただ現時点では、数名のライダーと話をしている段階で、まだ何も決めてはいない」

テック3はルカ・マリーニを起用するのか？

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

そしてシュタイナーCEOは2027年のラインアップでは、テック3がライダーと契約を結ぶ方針だと示しており、ライダー選定においてもテック3側が主導権を握ることになると明かした。

「契約はTech3とのものになる。それが今後の形だ」とシュタイナーCEOは言う。

「今年チームを引き継いだ時点では、すべての契約はすでに結ばれていた。しかし今後は、自分たちのやり方で進めていく」

また、マリーニについては、ホンダで開発面における評価が高く、チームにとって魅力的な存在だと認めた一方、契約はまだ成立していないと否定した。

「何人かのライダーと会って話をした。チームに迎えるのであれば、ライダーとしてだけでなく、ひとりの人間としてチームに溶け込めるかも重要だからだ」

「ルカとはそれまで面識がなかったが、とても誠実な人物だと思った。もちろん経験も豊富で、チームをさらに前進させる助けになってくれるかもしれない。しかし、最終的な決定はまだしていない。その点ははっきりさせておきたい」