本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1
F1
Mercedes launch
メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続

MotoGP
MotoGP
LCR Honda launch
ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続

クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

アプリリア、マルコ・ベッツェッキと2年契約更新。昨年3勝・ランク3位のエースライダーを逃さず確保

MotoGP
MotoGP
アプリリア、マルコ・ベッツェッキと2年契約更新。昨年3勝・ランク3位のエースライダーを逃さず確保

ハジャー、テスト2日目クラッシュも落ち込まず「理想的じゃなかったのは分かっているけどね」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
ハジャー、テスト2日目クラッシュも落ち込まず「理想的じゃなかったのは分かっているけどね」

アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？
MotoGP LCR Honda launch

ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続

ホンダが2026年のMotoGPマシンのカラーリングを発表した。

公開日時:
優先ソースとして追加する
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

　2月2日、MotoGPに参戦するホンダが、今シーズンのマシンカラーリングを発表した。

　2026年のホンダは、昨年同様に赤・白・青のトリコロールカラーを中心としたカラーリングでレースに臨む。なおメインスポンサーには引き続きカストロールが就いている。

　ホンダは近年苦戦続きだったが、2025年シーズンはパフォーマンス改善を進め、表彰台争いにも復帰。中盤戦の空力とエンジンのアップデートを機にさらに力を増し、母国である日本GPではジョアン・ミルが3位表彰台を獲得した。

　ルカ・マリーニもシーズン後半にかけて好調な走りを続け、チームは最終的にヤマハを抜いてコンストラクターズランキングで4位を記録。MotoGPの導入しているコンセッションシステム（優遇措置）では最もハンデが大きいグループDから、ハンデが少なくなりアプリリアとKTMと同じ位置づけとなるグループCへの昇格が決まった。

　2026年シーズンはMotoGPクラスにおける現行の1000ccエンジンが最後のシーズンとなる。すでにホンダはシェイクダウンテストで、テストライダーのアレイシ・エスパルガロが新型RC213Vを走らせており、今シーズンに期待を抱かせるようなコメントも聞こえてきている。

　2月3日からはセパン・インターナショナル・サーキットで公式テストがスタート。ホンダの新型マシンをレギュラーライダーが試していくことになる。

2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
2026年式ホンダHRC RC213V

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ホンダRC213V 2026年カラーリングを発表
MotoGP
36
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

最新ニュース

メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1
F1 F1
Mercedes launch
メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続

MotoGP
MGP MotoGP
LCR Honda launch
ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続