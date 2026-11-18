MotoGP ポルトガルGP
ホンダのジョアン・ミル、ポルトガルGPも欠場へ。代役にジェイク・ディクソンを再起用
MotoGPポルトガルGPでは、ジョアン・ミルが欠場することになった。ホンダは代役として、ジェイク・ディクソンを再び起用する。
Rachit Thukral
公開日時: 2026/11/18 23:08
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Jake Dixon, Honda HRC
写真：: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
ホンダのジョアン・ミルはMotoGPポルトガルGPを欠場。代役のライダーには、カタールGPに引き続きジェイク・ディクソンが起用される。
ミルは体調不良によって9月のオーストリアGPから欠場が続いてきたが、マレーシアGPで一度復帰した。しかし再びめまいなどの症状に悩まされ、決勝を途中リタイアに終わっている。
マレーシアGPのあと、ミルは回復に努めるためにカタールGPを欠場していたが、ポルトガルGPも引き続き欠場することになった。
ホンダは欠場するミルの代役には、カタールGPと同じくWSBKライダーのディクソンを起用する。ディクソンは前回のカタールGPでは14位となりポイントを獲得する走りを見せた。
ホンダによる声明は以下の通りだ。
「ジョアン・ミルがバレンシアでの復帰を目指して回復を続けている。今回も、常に笑顔を絶やさないジェイク・ディクソンをポルトガルGPに迎えられることを嬉しく思う」
「HRCのWorldSBKレギュラーライダーである彼には、カタールで築いた土台をさらに発展させる走りを期待している」
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