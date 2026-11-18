MotoGP ポルトガルGP

ホンダのジョアン・ミル、ポルトガルGPも欠場へ。代役にジェイク・ディクソンを再起用

MotoGPポルトガルGPでは、ジョアン・ミルが欠場することになった。ホンダは代役として、ジェイク・ディクソンを再び起用する。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/18 23:08

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Jake Dixon, Honda HRC

写真：: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

ホンダのジョアン・ミルはMotoGPポルトガルGPを欠場。代役のライダーには、カタールGPに引き続きジェイク・ディクソンが起用される。

ミルは体調不良によって9月のオーストリアGPから欠場が続いてきたが、マレーシアGPで一度復帰した。しかし再びめまいなどの症状に悩まされ、決勝を途中リタイアに終わっている。

マレーシアGPのあと、ミルは回復に努めるためにカタールGPを欠場していたが、ポルトガルGPも引き続き欠場することになった。

ホンダは欠場するミルの代役には、カタールGPと同じくWSBKライダーのディクソンを起用する。ディクソンは前回のカタールGPでは14位となりポイントを獲得する走りを見せた。

ホンダによる声明は以下の通りだ。

「ジョアン・ミルがバレンシアでの復帰を目指して回復を続けている。今回も、常に笑顔を絶やさないジェイク・ディクソンをポルトガルGPに迎えられることを嬉しく思う」

「HRCのWorldSBKレギュラーライダーである彼には、カタールで築いた土台をさらに発展させる走りを期待している」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 来季MotoGPデビューのダビド・アロンソ、“マルケス以来”の待遇でホンダの期待大？ プライベートテストで850cc新型走り込む

次の記事 プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ

More from

Rachit Thukral





MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



12 時間前



MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？





プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ



MotoGP



MotoGP



カタールGP



19 時間前



プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ





スプリントレースはいかにマルケス10度目王座への道を開いたか？ 数字で見る2026年MotoGPタイトル争いのカギ



MotoGP



MotoGP



カタールGP



1 日前



スプリントレースはいかにマルケス10度目王座への道を開いたか？ 数字で見る2026年MotoGPタイトル争いのカギ

More from

ジョアン ミル





マルケスのタイトル争い大逆転は「ライバルがプレッシャーに対処できなかったから」と、ジョアン・ミル指摘



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



14 日前



マルケスのタイトル争い大逆転は「ライバルがプレッシャーに対処できなかったから」と、ジョアン・ミル指摘





体調不良続くジョアン・ミル、カタールGPを欠場。ホンダは代役にジェイク・ディクソンを起用



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



14 日前



体調不良続くジョアン・ミル、カタールGPを欠場。ホンダは代役にジェイク・ディクソンを起用





ジョアン・ミル、マレーシアで復帰果たすも”めまい”が原因でリタイア「できるだけ早くこの状況を解決したい」



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



17 日前



ジョアン・ミル、マレーシアで復帰果たすも”めまい”が原因でリタイア「できるだけ早くこの状況を解決したい」

More from

ホンダ・レーシング





来季MotoGPデビューのダビド・アロンソ、“マルケス以来”の待遇でホンダの期待大？ プライベートテストで850cc新型走り込む



MotoGP



MotoGP 1 日前



来季MotoGPデビューのダビド・アロンソ、“マルケス以来”の待遇でホンダの期待大？ プライベートテストで850cc新型走り込む





MotoGP副CEO、カタールGP開催巡る批判は「周囲の騒音が原因」としつつも「今後はチームとの連携の改善が必要」と認める



MotoGP



MotoGP



カタールGP



9 日前



MotoGP副CEO、カタールGP開催巡る批判は「周囲の騒音が原因」としつつも「今後はチームとの連携の改善が必要」と認める





アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩の再度手術が無事終了「100％に戻るための一歩！」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



15 日前



アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩の再度手術が無事終了「100％に戻るための一歩！」

最新ニュース





英紙記者がF1取材資格剥奪で論争に発展。記事で罵られたルクレール「あの言葉選びには驚いた」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



11 時間前



英紙記者がF1取材資格剥奪で論争に発展。記事で罵られたルクレール「あの言葉選びには驚いた」





MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



12 時間前



MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？





レクオナ、今季6度目MotoGP代役で家族サービスが犠牲に「妻に家から追い出されないように交渉しなくちゃ！」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



12 時間前



レクオナ、今季6度目MotoGP代役で家族サービスが犠牲に「妻に家から追い出されないように交渉しなくちゃ！」





すごいチャレンジをしているはず……元ホンダF1エンジン開発責任者の櫻原氏、苦戦アストンマーティン・ホンダにかける期待「きっといつか花開く」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



13 時間前



すごいチャレンジをしているはず……元ホンダF1エンジン開発責任者の櫻原氏、苦戦アストンマーティン・ホンダにかける期待「きっといつか花開く」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録