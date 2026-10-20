MotoGP

ホンダ、クアルタラロのチームメイトをディオゴ・モレイラに決定！ 日本GPスプリントで2位の活躍

ホンダはMotoGPの2027年シーズンに、ファクトリーチームのライダーとしてディオゴ・モレイラを起用する。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/20 8:01

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MotoGPに参戦するホンダは、2027年のファクトリーチームのライダーにMotoGPキャリア2年目を迎えるディオゴ・モレイラを起用する。

ホンダは2026年現在、ファクトリーチームでジョアン・ミルとルカ・マリーニのふたりを走らせているが、来季に向けて体制を一新。ヤマハからファビオ・クアルタラロを獲得した。

また陣営全体で見ると、現在LCRに所属するヨハン・ザルコとディオゴ・モレイラのふたりは継続起用が決定済みで、さらにMoto2からダビド・アロンソが昇格することも発表済みだった。

これまで、ファクトリーチームでクアルタラロのチームメイトが誰になるかは明かされてこなかった。2年目を迎えるモレイラか、ルーキーのアロンソのどちらがファクトリーチーム入りとなると見られていたが、ホンダはモレイラを選んだ。

モレイラはMotoGPクラスのルーキーシーズンとなる今季これまでのレースで、ホンダ陣営の中でもトップになるレースを見せたりと、ルーキーながら高いパフォーマンスを発揮。ホンダの母国戦日本GPのスプリントレースでは、2位を持ち帰るなど活躍。ファクトリーチーム昇格に向けて実績を示してきた。

そして10月20日、ホンダはモレイラのファクトリーチーム昇格を発表した。新人となるアロンソはLCRからのデビューが決まった。

モレイラはファクトリーチーム昇格の発表に際し、次のように意気込みのコメントを寄せた。

「MotoGPでホンダのファクトリーチームに加わることができるなんて、最高の気分だ。幼い頃から多くのライダーが夢見ることだからね」

「僕を信じてくれて、このプロジェクトの新たなステップに導いてくれたホンダの皆さんに感謝したい。20206年シーズンはこれまでにマシンへの適応という面では素晴らしい仕事ができているし、フィーリングはとてもポジティブだ」

「MotoGPでの適応を支えてくれているLCRのみんなに感謝している。チーム全体がこうした成長過程でとても重要な役割を果たしてくれた。来年、ホンダがあるべき場所に戻れるよう、力になれることを楽しみにしている」

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