MotoGP マレーシアGP

体調不良続くジョアン・ミル、カタールGPを欠場。ホンダは代役にジェイク・ディクソンを起用

ホンダはジョアン・ミルのMotoGPカタールGP欠場を発表。代役にはジェイク・ディクソンを起用する。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/05 9:09

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Jake Dixon, Team HRC

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

ホンダはMotoGP第20戦カタールGPでジョアン・ミルが欠場することを発表。代役にはジェイク・ディクソンが起用されることになった。

ミルは今年中盤戦のサンマリノGP以降、体調不良による欠場が続いてきた。先日行なわれたマレーシアGPで復帰を果たしたが、決勝ではめまいなどの症状に見舞われて途中リタイアに終わっていた。

そして連戦のカタールGPに向け、ホンダはミルの欠場を発表。現在は「回復プロセスを引き続き進めている」と説明した。

カタールGPではそのミルの代役として、WSBKにおいてホンダファクトリーチームのライダーを務めているジェイク・ディクソンが起用される。ディクソンはMoto2クラスで7勝を記録しており、2021年にはヤマハ陣営のSRTからMotoGPクラスのレースに代役参戦した経験もある。

ディクソンは代役参戦に向けて、次のようにコメントした。

「まず、この機会を与えてくれたホンダHRCに感謝したい」

「このマシンに乗るための連絡をもらえたことは、本当に素晴らしいことだし、走り始めるのがとても楽しみだ。子供の頃は、すべてのライダーがホンダのMotoGPファクトリーチームで戦うことを夢見ていると思う」

「MotoGPマシンに乗るのは久しぶりだから、今週末は落ち着いて、一歩ずつ進めていく必要がある。ジョアンの幸運を祈っているし、1日も早く彼がマシンに戻る姿を見たい。僕にとっても簡単な1年ではなかったから、彼の状況は本当によく理解できる。今週末を最大限に活用したい」

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