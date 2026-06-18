ホンダ、2027年から新チームマネージャーに川瀬幹彦を起用。現テクニカルディレクターが内部昇格

ホンダは2027年限りで現チームマネージャーのアルベルト・プーチの退任を発表していたが、後任の新チームマネージャーに川瀬幹彦を起用することを明かした。

元グランプリライダーでもあるプーチは、リヴィオ・スッポの跡を継ぐ形でプーチは2018年からホンダのチームマネージャーに就任。マルク・マルケスによる連覇も経験しながら、近年は不振に陥ったチームの立て直しに奔走してきた。

そんなプーチは2027年限りでチームマネージャーの役割を退き、2027年からはHRCのアドバイザー兼アシスタントとして様々なレース活動に関わっていくことが、5月に発表されていた。

そして6月、ホンダは新たなチームマネージャーに川瀬幹彦を起用すると明かした。川瀬は2024年からHRCのテクニカルディレクターを務めてきたが、今回は内部での昇格人事となった。

川瀬は、2008年にホンダに入社。2012年にはMoto3マシンの車体領域のプロジェクトリーダーを務め、2019年にはMoto3クラスでチャンピオンを獲得。MotoGPクラスでのテクニカルディレクター就任へとつなげた。

新たにチームマネージャー決まったホンダ。技術畑出身の川瀬がガレージ内でエンジニアリング部門を統括し、プーチが引き続きチーム運営面、とりわけ欧州スタッフが中心となって行う日常業務について助言を行なう体制になるとみられている。

実際、先日行なわれたMotoGPハンガリーGPにおけるMSMA（メーカー協会）の会合には、川瀬とプーチがホンダ代表として出席している。

チームマネージャー就任について、川瀬は次のように語った。

「これほど豊かな歴史と数多くの成功を持つチームを率いる機会をいただき、とても光栄に思っています」

「この機会を与えてくれたホンダ、そして長年にわたるメンターでありアドバイザーであったアルベルト・プーチ氏に感謝しています」

「2ストロークから4ストロークエンジンへの以降以来となる、このモータースポーツ史上最大規模のレギュレーション変更を控えている今、ホンダとアルベルトのサポートは、チームの成功に必要不可欠なものです」