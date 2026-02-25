本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

参戦12年目でなぜ“育成チーム”のドライバーに？　小林可夢偉がスーパーフォーミュラで新たな挑戦「結果を出せるクルマを作ろうと」

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
参戦12年目でなぜ“育成チーム”のドライバーに？　小林可夢偉がスーパーフォーミュラで新たな挑戦「結果を出せるクルマを作ろうと」

SF開幕前テスト最終日、ようやくロバンペラの全開走行が見られる？「ドライなら、自分たちがどの位置にいるのか確認できるはず」

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
SF開幕前テスト最終日、ようやくロバンペラの全開走行が見られる？「ドライなら、自分たちがどの位置にいるのか確認できるはず」

F1ドメニカリCEO、ハミルトンとアロンソは「引退しない」と願望。でも「もしそうなっても、すぐに若い世代が注目を集める」と自信

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
F1ドメニカリCEO、ハミルトンとアロンソは「引退しない」と願望。でも「もしそうなっても、すぐに若い世代が注目を集める」と自信

鈴鹿の130Rでバリア超え大クラッシュのブラウニング、無傷でマシンから脱出。逆さまに落下も「HANSが僕の首を守ってくれた」

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
鈴鹿の130Rでバリア超え大クラッシュのブラウニング、無傷でマシンから脱出。逆さまに落下も「HANSが僕の首を守ってくれた」

ホンダ、まだ進歩は不十分か……ブリーラムテストで弱点露呈「リヤグリップに革命必要」とミル

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ホンダ、まだ進歩は不十分か……ブリーラムテストで弱点露呈「リヤグリップに革命必要」とミル

スーパーフォーミュラ開幕前テスト、初日は雨模様……。好タイム連発ブラウニングが130Rで大クラッシュも無事、最速は佐藤蓮

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
スーパーフォーミュラ開幕前テスト、初日は雨模様……。好タイム連発ブラウニングが130Rで大クラッシュも無事、最速は佐藤蓮

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：6】新しいF1マシンは、”ステロイドを投与したフォーミュラE”なのか？

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：6】新しいF1マシンは、”ステロイドを投与したフォーミュラE”なのか？

「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう
MotoGP ブリーラムテスト

ホンダ、まだ進歩は不十分か……ブリーラムテストで弱点露呈「リヤグリップに革命必要」とミル

ジョアン・ミルは2026年のホンダのマシンの戦闘力に満足できていない。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

写真：: MotoGP Sports Entertainment Group

　MotoGPは今週末のタイGPで2026年シーズンが開幕する。しかしホンダのジョアン・ミルは、2026年のマシンに現時点では満足できていない様子だ。

　昨年著しい改善傾向を示したホンダ。新シーズンに向けて期待が寄せられる中で行なわれたセパンテストでは、ミルがホンダの将来に楽観的な姿勢を示したことで、さらに期待は高まった。

　ただタイで2回目のプレシーズンテストを終えた後、ミルは慎重な姿勢を見せている。

　ミルはマシンが進歩していることは強調しつつも、その進捗具合はライバルの改善によって相殺されてしまったと説明している。そしてさらに、開幕戦タイGPの舞台であるチャーン・インターナショナル・サーキットでのテストでは、セパンよりも苦しんだと話した。

「このサーキット（チャーン）では、なぜかセパンよりも多くの問題が出た。特に僕自身、ポテンシャルという意味でバイクを（セパンと）同じレベルに持っていくことができなかった」

　ミルはそう語る。

「正直なところ、あまり満足していない。ここは重要なトラックだからだ。来週末に誰が倒すべき相手になるのかが（テストを通じて）だいたい見えてくるが、現実として僕たちは少し苦しんだ。グリップの面で苦戦していたんだ。おそらく、この（タイヤの）カーカスは、今のところウチにとってあまり良いものではない」

「現時点では、進むべき方向性があまり明確ではない状態だ。今のパッケージがそれほど競争力があるとは思えないからね。これが今の正直な感想だ。おそらく今週中に、チームが何かを見つけてくれるだろう」

　ホンダのマシンの大きな弱点として挙げられているのは、リヤグリップの不足だ。これがコーナーの立ち上がりでのトラクション不足に繋がっている。

　この点についてミルはホンダがあまり解決できていないと感じており、ライバルとの差がさらに広がってしまっていると考えている。

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　この問題は、路面コンディションが良く、ホンダが豊富なプライベートテスト経験を持つセパンでは完全には表面化しなかった。しかし、ストップ＆ゴーの特性の強いブリーラムでは明確に浮かび上がってしまったため、ミルはこの分野で「革命」が必要だと語った。

「ポテンシャルという点では、もっと期待していた」とミルは認める

「セパンでは、グリップを改善しなければならないと言った。そこは僕らの弱点だからだ。そして現時点では、ドゥカティやアプリリアは別次元にいる。セパンではチャンスがあったかもしれないが、ここでは無い」

「僕らはバイクを少しずつ変えていく過程にあるんだ。いろいろなことを試したけど、コンセプト自体は変えていない。同じコンセプトのままで、進化はあった。でも革命ではなかった。グリップという面では今は革命が必要だと思う」

　なおシーズン序盤の純粋なスピードでは、ホンダが序列の中で昨年と似た位置にとどまるとミルは予想しており、トップ8が現実的な上限だと考えている。

「他のメーカーも改善しているので、僕たちのポテンシャルは昨年と同程度だと思う。良くなったけど、ライバルは同じか、それ以上に良くなったのだと思う」

「別のタイヤになった時には、バイクの挙動が改善してもっと競争力を発揮できることを期待している。僕は何かが見つけられると確信している。だけど現時点での真のポジションは、トップ8か、トップ10というところだろう」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう
More from
Rachit Thukral

「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう

買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

MotoGP
MotoGP
買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？
More from
ジョアン ミル

MotoGPの契約交渉早まりすぎ！　「正しくない決断をしてしまうかも」とジョアン・ミルがリスク指摘

MotoGP
MotoGP
MotoGP Launch
MotoGPの契約交渉早まりすぎ！　「正しくない決断をしてしまうかも」とジョアン・ミルがリスク指摘

王者ドゥカティが“現実”見せつけてきた？　ホンダのミル、改善実感も「まだ離されている」

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
王者ドゥカティが“現実”見せつけてきた？　ホンダのミル、改善実感も「まだ離されている」

ミル、ポルトガルGPに向け期待大「ホンダ苦手のマレーシアで良かった。自信は今シーズン最高レベル」

MotoGP
MotoGP
ポルトガルGP
ミル、ポルトガルGPに向け期待大「ホンダ苦手のマレーシアで良かった。自信は今シーズン最高レベル」
More from
ホンダ・レーシング

クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

クアルタラロ、2027年ホンダ電撃移籍を決断か？　チームメイトは一体誰に……

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、2027年ホンダ電撃移籍を決断か？　チームメイトは一体誰に……

エスパルガロ、愛する自転車レースは一時中断。ホンダMotoGPのテストライダーに集中へ

MotoGP
MotoGP
Valencia Official Testing
エスパルガロ、愛する自転車レースは一時中断。ホンダMotoGPのテストライダーに集中へ

最新ニュース

参戦12年目でなぜ“育成チーム”のドライバーに？　小林可夢偉がスーパーフォーミュラで新たな挑戦「結果を出せるクルマを作ろうと」

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
参戦12年目でなぜ“育成チーム”のドライバーに？　小林可夢偉がスーパーフォーミュラで新たな挑戦「結果を出せるクルマを作ろうと」

SF開幕前テスト最終日、ようやくロバンペラの全開走行が見られる？「ドライなら、自分たちがどの位置にいるのか確認できるはず」

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
SF開幕前テスト最終日、ようやくロバンペラの全開走行が見られる？「ドライなら、自分たちがどの位置にいるのか確認できるはず」

F1ドメニカリCEO、ハミルトンとアロンソは「引退しない」と願望。でも「もしそうなっても、すぐに若い世代が注目を集める」と自信

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
F1ドメニカリCEO、ハミルトンとアロンソは「引退しない」と願望。でも「もしそうなっても、すぐに若い世代が注目を集める」と自信

鈴鹿の130Rでバリア超え大クラッシュのブラウニング、無傷でマシンから脱出。逆さまに落下も「HANSが僕の首を守ってくれた」

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
鈴鹿の130Rでバリア超え大クラッシュのブラウニング、無傷でマシンから脱出。逆さまに落下も「HANSが僕の首を守ってくれた」