MotoGP Sepang shakedown

MotoGPシェイクダウンテスト、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップ。公式テストを前に各テストライダーが走行

MotoGPの新シーズン最初のテストが終了。各チームが新たなパーツを持ち込んだ中、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップとなった。

公開日時:
公開日時:
優先ソースとして追加する
Aleix Espargaro, Honda HRC

　セパン・インターナショナル・サーキットで行なわれたMotoGPの公式シェイクダウンテストでは、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップタイム。KTMに乗る弟のポル・エスパルガロをリードした。

　MotoGPは今週マレーシアで3日間の公式テストを実施。このテストはシェイクダウンであり、2月3～5日に同地で開催されるテストを前に、各メーカーのテストライダーと2人のルーキー、トプラク・ラズガットリオグルとディオゴ・モレイラが参加。コンセッション（優遇措置）グループDのヤマハは、レースライダーも参加した。

　5つのメーカーはすべて、特に空力開発に重点を置いた、改良された2026年モデルのバイクをセパンに持ち込んだ。

　ホンダのテストライダーであるアレイシ・エスパルガロは、テスト初日の1月29日に1分58秒091をマーク。プラマックのジャック・ミラーは2日目に1分57秒901とさらにタイムを上げたが、アレイシ・エスパルガロは3日目に1秒近くタイムを縮め、リーダーボードのトップでテストを終えた。

　アレイシ・エスパルガロが最終的に記録した1分57秒173は、2025年マレーシアGPの予選でグリッド2列目を確保できるほどの速さだった。

　一方、アレイシ・エスパルガロと並んでホンダのテストライダーを務める中上貴晶は、2027年からの新レギュレーションに合わせたバイク開発に注力した。

　KTMのテストライダーであるポル・エスパルガロは3日間を通して2番手タイムを記録し、最新型のバイクで兄から0.126秒差だった。彼はテスト初日にクラッシュするというトラブルに見舞われたが、怪我もなくテストを続行することができた。

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

　ヤマハはシェイクダウン初日を欠席したが、プラマック・ヤマハのルーキーであるラズガットリオグルのみはデビューに向けた準備を加速させるため走行した。

　その後、2日目から走行を開始したヤマハは常に上位に名を連ねた。2021年チャンピオンのファビオ・クアルタラロは新型V4エンジン搭載のM1で最終的に3番手タイムを記録した。アレックス・リンスも総合4番手、ミラーは総合5番手となった。

　総合6番手となったのはLCRホンダのルーキー、モレイラ。KTMのダニ・ペドロサを挟んで、総合8番手にラズガットリオグルとなった。

　ドゥカティのテストライダーであるミケーレ・ピッロは9番手。いくつかの新技術を評価していたようだ。アプリリアのロレンツォ・サバドーリが10番手。彼は負傷しているホルヘ・マルティンに代わり、2月3日からのテストにも参加する見込みだ。

セパンシェイクダウンテスト：総合タイム結果

Pos Rider Team Best Time Gap
1 Aleix Espargaró Honda Test Team 1:57.173
2 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory 1:57.299 +0.126
3 Fabio Quartararo Yamaha Factory 1:57.690 +0.517
4 Alex Rins Yamaha Factory 1:57.892 +0.719
5 Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1:57.908 +0.735
6 Diogo Moreira LCR Team 1:58.338 +1.165
7 Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory 1:58.464 +1.291
8 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:58.465 +1.292
9 Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:58.899 +1.726
10 Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:58.948 +1.775
11 Yamaha Test Riders Yamaha Factory 1:59.351 +2.178
12 Augusto Fernández Yamaha Factory 1:59.758 +2.585
13 Mika Kallio Red Bull KTM Factory 1:59.807 +2.634
