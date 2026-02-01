MotoGPシェイクダウンテスト、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップ。公式テストを前に各テストライダーが走行
MotoGPの新シーズン最初のテストが終了。各チームが新たなパーツを持ち込んだ中、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップとなった。
セパン・インターナショナル・サーキットで行なわれたMotoGPの公式シェイクダウンテストでは、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップタイム。KTMに乗る弟のポル・エスパルガロをリードした。
MotoGPは今週マレーシアで3日間の公式テストを実施。このテストはシェイクダウンであり、2月3～5日に同地で開催されるテストを前に、各メーカーのテストライダーと2人のルーキー、トプラク・ラズガットリオグルとディオゴ・モレイラが参加。コンセッション（優遇措置）グループDのヤマハは、レースライダーも参加した。
5つのメーカーはすべて、特に空力開発に重点を置いた、改良された2026年モデルのバイクをセパンに持ち込んだ。
ホンダのテストライダーであるアレイシ・エスパルガロは、テスト初日の1月29日に1分58秒091をマーク。プラマックのジャック・ミラーは2日目に1分57秒901とさらにタイムを上げたが、アレイシ・エスパルガロは3日目に1秒近くタイムを縮め、リーダーボードのトップでテストを終えた。
アレイシ・エスパルガロが最終的に記録した1分57秒173は、2025年マレーシアGPの予選でグリッド2列目を確保できるほどの速さだった。
一方、アレイシ・エスパルガロと並んでホンダのテストライダーを務める中上貴晶は、2027年からの新レギュレーションに合わせたバイク開発に注力した。
KTMのテストライダーであるポル・エスパルガロは3日間を通して2番手タイムを記録し、最新型のバイクで兄から0.126秒差だった。彼はテスト初日にクラッシュするというトラブルに見舞われたが、怪我もなくテストを続行することができた。
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
ヤマハはシェイクダウン初日を欠席したが、プラマック・ヤマハのルーキーであるラズガットリオグルのみはデビューに向けた準備を加速させるため走行した。
その後、2日目から走行を開始したヤマハは常に上位に名を連ねた。2021年チャンピオンのファビオ・クアルタラロは新型V4エンジン搭載のM1で最終的に3番手タイムを記録した。アレックス・リンスも総合4番手、ミラーは総合5番手となった。
総合6番手となったのはLCRホンダのルーキー、モレイラ。KTMのダニ・ペドロサを挟んで、総合8番手にラズガットリオグルとなった。
ドゥカティのテストライダーであるミケーレ・ピッロは9番手。いくつかの新技術を評価していたようだ。アプリリアのロレンツォ・サバドーリが10番手。彼は負傷しているホルヘ・マルティンに代わり、2月3日からのテストにも参加する見込みだ。
セパンシェイクダウンテスト：総合タイム結果
|Pos
|Rider
|Team
|Best Time
|Gap
|1
|Aleix Espargaró
|Honda Test Team
|1:57.173
|—
|2
|Pol Espargaró
|Red Bull KTM Factory
|1:57.299
|+0.126
|3
|Fabio Quartararo
|Yamaha Factory
|1:57.690
|+0.517
|4
|Alex Rins
|Yamaha Factory
|1:57.892
|+0.719
|5
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha
|1:57.908
|+0.735
|6
|Diogo Moreira
|LCR Team
|1:58.338
|+1.165
|7
|Dani Pedrosa
|Red Bull KTM Factory
|1:58.464
|+1.291
|8
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha
|1:58.465
|+1.292
|9
|Michele Pirro
|Ducati Lenovo Team
|1:58.899
|+1.726
|10
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Racing
|1:58.948
|+1.775
|11
|Yamaha Test Riders
|Yamaha Factory
|1:59.351
|+2.178
|12
|Augusto Fernández
|Yamaha Factory
|1:59.758
|+2.585
|13
|Mika Kallio
|Red Bull KTM Factory
|1:59.807
|+2.634
