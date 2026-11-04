MotoGP マレーシアGP

MotoGPカタールGP巡る混乱続く。ヤマハ撤退の裏で、できる限り現地入りを遅らせる動きも……

ヤマハがMotoGPカタールGP参戦を見送る決定を下したことは最も大きな動きだが、できる限りカタール入りを遅らせようとしている関係者もいるようだ。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/11/04 3:00

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写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPマレーシアGPが行なわれた日曜日は、レースだけを行なえばいいという日ではなかった。カタールGPの実施に関して、セパン・サーキットのパドックでは、会議が相次いで開かれた。

午前11時には、各チームのチームマネージャーがMotoGPスポーツ・エンターテインメント・グループ（MGPSEG）の幹部、つまりプロモーター側と会合を持った。その後、各チーム間でも連絡を取り合い、それぞれがどのような立場を取っているのかを把握しようとした。

一方、ライダーたちは午後4時を期限と定め、中東地域で紛争が再び激化した場合に備え、MGPSEGがすべての責任を保証することを受け入れるよう求めていた。彼らがカタールへの移動を自主的に受け入れるために設けた条件だったが、それが実現することはなかった。

2月以降、アメリカ＆イスラエルとイランの間で続いている軍事衝突。その影響が及ぶ地域への渡航を選手たちに強いるMotoGPの決定について、公然と批判する勇気を見せたのはジャック・ミラー（プラマック）だけだった。

しかしミラーの厳しい発言も、午後6時を少し過ぎた頃にヤマハが発表した声明によって、その重みが相対的に薄れることになった。

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ヤマハは、社内方針を変更するだけの「十分な根拠」が得られなかったとして、従業員をカタールへ渡航させない決定を下したと発表した。日本の同社には、従業員を紛争地域に派遣しないという社内規定がある。

この声明は主催者側に大きな衝撃を与えた。数時間前、主催者は全チームに書簡を送り、カタール政府の支援の下、必要な安全対策と補償体制を確保したうえで大会を開催できないと判断するほどの重大な理由は見つかっていないと、改めて強調していたからだ。

MGPSEGのCEOであるカルメロ・エスペレータが署名した書簡では、既存の選手権保険を補完するためにカタールが提供する資金が、今シーズンの他のどのレースよりも大幅に高額であることも強調されていた。

最後にエスペレータは、チームとライダーが契約上の義務を果たすことへの期待を示し、次のように警告した。

「MotoGP Groupは、チームやライダーを含むすべての関係者が、契約上および規則上の義務を完全に履行し、誠実に行動することを期待している。参加しない場合、選手権、MotoGP Group、FIM、プロモーター、テレビ局、スポンサー、商業パートナー、観客、その他MotoGPの関係者に悪影響を及ぼす可能性がある」

Freight is arriving

Photo by: MotoGP

ヤマハは制裁を受ける可能性

広く議論されていた疑問のひとつは、ヤマハがどのような制裁を受ける可能性があるのかという点だった。ヤマハは選手権を支える重要な存在だ。しかし、プロモーター側から見れば今回の違反は重大であり、同じ事態が繰り返されないよう、前例を作ろうとする可能性は高い。

ライダーたちにはすでに警告が出されている。参戦を見送ることを決めた場合、金銭的および競技上の制裁を受ける可能性がある。ただし、22人のレギュラーライダーのうち5人は、すでにヤマハが発表した4人の欠場者に加わる可能性があり、そのうち複数のライダーには欠場を正当化できる事情がある。

すでに右肩の手術を受けるためカタールGPを欠場すると発表しているアレックス・マルケスを除くと、制裁を受けずにレースを欠場できる可能性があるのはホルヘ・マルティン（アプリリア）とラウル・フェルナンデス（トラックハウス）だ。両者とも異なる負傷を理由に、すでにセパンでのレースを欠場している。

マルティンのケースは特に重要だ。彼がカタールGPに出場しなければ、ランキング首位に立つマルク・マルケスは44ポイントのリードをさらに広げ、タイトル獲得をほぼ手中に収めることになる。

フェルナンデスの場合、カタールGPに出場すれば右手の指に負った骨折の回復が遅れることになる。

MotoGPの医療スタッフから出走不可の判定を受けてはいないものの、マレーシアGPで復帰したジョアン・ミル（ホンダ）も、再び医師の診察を受ける予定だ。ミルは決勝レースの折り返しを迎える前に、過去4戦の欠場につながった視覚障害とめまいが再発したため、リタイアを余儀なくされた。スペインで再検査を受ける予定であり、カタールGP出場は難しいと考えられる。

そしてフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）も、インドネシアGPで右手を骨折したため直近2戦を欠場しており、まだ回復していないと主張することもできる。

パドックの多くがヤマハの姿勢の一貫性と勇気を称賛するなか、今後数時間で状況がどう変化するのかは不透明だ。特に、火曜日にアメリカで中間選挙が行われた後、情勢がどう動くのかが注目される。

可能な限り、ドーハへの到着を遅らせるために航空便の予定を変更した関係者もいる。

複数のライダーが木曜日の午後に現地入りする意向をすでに伝えており、その結果、主催者は公式記者会見の開始を4時間遅らせ、午後8時に変更せざるを得なくなった。

例えばホンダは、所属する日本人エンジニアたちの移動経路を変更した。当初はマレーシアからカタールへ直接向かう予定だったが、直前の変更により、まず日本を経由することになった。

いずれにしても、現地で各チームがどのように対応するのかを見守る必要がある。特に、スタッフに渡航しない選択肢を与えたチームは大変だ。

人員配置を組み直し、交代制で欠員を補うことができたチームもある一方、そうできなかったチームもある。後者は、現地入りを受け入れたスタッフに、欠場者の業務を分担させることになる。

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