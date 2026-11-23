MotoGP ポルトガルGP

マルティン、タイトル争いマルケスに敗れるも再起を誓う「もう一度、必ずあのトロフィーに名前を刻む」

ホルヘ・マルティンは2026年のタイトル争いでは敗北したが、今後再びチャンピオンに返り咲くことを誓った。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/23 3:32

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

2026年のMotoGPタイトル争いを繰り広げてきたアプリリアのホルヘ・マルティン。ポルトガルGPでマルティンの敗北が決まったが、彼は来シーズン以降のチャンピオン返り咲きを誓った。

ポルトガルGP決勝ではドゥカティのマルク・マルケスが9位以上でフィニッシュすることが、ランキング2番手のマルティンの順位に関係なくタイトルを決められる条件となっていた。そしてマルケスは最終的に8位でフィニッシュし、2026年のMotoGPチャンピオンに輝いた。

マルティンは今季2度目のタイトルを目指してきたものの、オーストラリアGPでの怪我が決定打となり、マルケスにタイトル獲得を許すことになった。

レース直後、マルティンは度重なる負傷に苦しんだ悪夢のような2025年シーズンが、2026年のタイトル争いにも影響を及ぼしたと振り返った。

「アプリリアに来た時、ケガが続いたことで自信も、ベースとなるものも築けなかった」

「だから今シーズンは上位にいたけど、勝つために必要なスピードが少し足りなかった」

「今年は土台を築くシーズンだった。金曜日から常に改善を試みて、日曜日には目標に近づけるようにしていた。タイトルを争いたいのであれば、金曜日の時点ですでにかなり強くなければならないんだ」

「今シーズンは多くの経験を与えてくれた。今日の僕は、以前より優れたライダーになっている。そして、より良い人間にもなった。この経験を将来に生かしていくつもりだ」

「だから、これで終わりじゃない。僕はあのチャンピオントロフィーに自分の名前を刻む。絶対にね。いつになるかは分からないけど、もう一度それを成し遂げることに本気で集中している」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

マルティンは、今シーズンの大半においてマルケスの最大のタイトル争いのライバルとなったことを誇りに思っており、その経験が2度目のタイトル獲得を目指す原動力になると語った。

「今、マルクは史上最高のライダーとなっている。彼とタイトルを争えたことは、僕に大きなモチベーションを与えてくれた。それによって、自分の才能と実力を確認することができた」

「間違いなく、自分はグリッドでもトップクラスのライダーのひとりだ。そして、もう一度あのトロフィーに自分の名前を刻むために、キャリアを通じて戦い続けるつもりだ。その目標に全てを捧げるつもりだ」

「またタイトルを獲得できれば、最高だろうね。でも、もし獲得できなかったとしても、引退する時には今より人としてもっと優れた存在になっているだろう」

アプリリアでの2年間が期待通りとはいかなかったマルティンは、2027年にヤマハへ移籍する。しかし、その前に2026年シーズンをランキング2位で終えることを目指している。現在、マルティンはランキング2番手だが、同3番手にはチームメイトのマルコ・ベッツェッキが2ポイント差で迫っている。

「最終戦ではマルコに勝ちたい。それだけではなく、アプリリアでの自分の戦いを、できる限り最高の形で終えたいんだ。僕にとって重要な週末になってくるだろう」

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