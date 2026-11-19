MotoGP ポルトガルGP

レクオナ、今季6度目MotoGP代役で家族サービスが犠牲に「妻に家から追い出されないように交渉しなくちゃ！」

MotoGPでの代役参戦が続いているWSBKライダーのイケル・レクオナは、この連戦で妻に許しを請わなくてはいけなかったと語っている。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/19 9:50

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WSBKライダーのイケル・レクオナは、MotoGP第21戦ポルトガルGPにフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）の代役として参戦する。今季6度目のMotoGP参戦となるが、家族サービスの延期という代償があった。

かつてMotoGPにKTM陣営から参戦していたレクオナ。今季はドゥカティ陣営のライダーの負傷欠場が多く、その度に代役として駆り出されてきた。

特にシーズン後半戦は過酷なスケジュールとなった。MotoGPではオーストラリアGP、マレーシアGP、カタールGPに代役参戦したが、同時期の開催であるWSBKのポルトガル戦とヘレス戦も組み合わさり、5連戦というスケジュールだったのだ。

当初はカタールGPが彼の今季最後のレースになるはずだったが、カタールではバニャイヤが負傷。さらにMotoGPでの代役参戦が続くことになった。

こうして忙しく過ごしているレクオナだが、仕事漬けの副作用があった。家族と過ごす休暇を2度も延期しなくてはならなかったのだ。カタールGPでバニャイヤの負傷が明らかになったあと、彼はこれが今季最後のレースになると思うか、と尋ねられると次のように語っていた。

「ポルトガルGPの週は、妻と小さな娘と一緒に休暇を過ごす予定なんだ。もともとはWSBKのシーズン終了後に予定していた休暇だったけど、すでに一度延期していて、そこからもう1ヵ月も経っている」

「正直に言えば、ポルティマオに行くことにならないことを願っているし、ペッコが回復することを願っているよ。僕に残されたことは、家に帰って指輪を外し、妻に渡すことだけだね」とレクオナは冗談交じりに語った。

Iker Lecuona, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

とはいえ、ドゥカティからの代役要請自体はレクオナにとっても特別なものであり、ポルトガルでの代役機会があれば妻の許しを得るために交渉しなくてはと語った。

「まあ、もし（ドゥカティから）電話がかかってきたら、妻に家から追い出されないように交渉を始めなければならないだろうね。彼女が喜ばないのは間違いないから」

「今はこの瞬間を楽しみたい。ほかのことは考えたくないんだ。僕たちは素晴らしい仕事をしてきたし、もしオファーがあれば、そのときに考えよう」

なおレクオナはドゥカティとは今季、3つの契約を結んでいる。WSBKライダーとしての契約と、MotoGPのテストライダー、そして代役としての契約だ。

今季、レクオナは代役参戦を通じて18ポイントを獲得。一部のレギュラーライダーを上回る成績を残しているが、ポルトガルでさらにポイントを積み増すことはできるだろうか？

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