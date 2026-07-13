小椋藍、シーズン前半戦は”10点満点”！ ランキング2番手で夏休みへ「この調子で努力を続けていく」
ドイツGPを2位で終えた小椋藍は、シーズン前半戦を10点満点で評価し、後半戦に向けて、自身が正真正銘タイトルコンテンダーのひとりだと語った。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
トラックハウスの小椋藍は、MotoGPドイツGPで2位に入り、ランキング2番手でシーズン前半戦を終えた。
MotoGPライダーとして2年目にして大きな成長を遂げた小椋。ドイツGPでの2位で5戦連続のトップ4フィニッシュとなった。5月のイタリアGPから続くこの好調ぶりの中で、最も注目すべきは前戦オランダGPでの初優勝だった。
ホルヘ・マルティン（アプリリア）が5位でフィニッシュし、ポイントリーダーの座を守ったが、小椋は14ポイント差のランキング2番手。ここ最近のレースは明らかに小椋のほうが安定して高いパフォーマンスを発揮していると言える。
レース後、「自分は本当にタイトル争いの有力候補だと思うか」と問われた小椋は、率直にこう答えた。
「ええ、もちろんです。チャンピオンシップでは良い位置につけていますし、ここ3レースは本当に好調でした。ですから、この調子で努力を続けていくことが目標です」
Ai Ogura, Trackhouse Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
木曜日の記者会見では一問一答のような短い受け答えが目立った小椋だったが、この日は終始リラックスした様子で、2026年前半の自身のパフォーマンスについて自信に満ちた評価を下した。
「シーズン前半は本当に高く評価できます。10点満点中10点です。今年はこんなに好調になるとは思っていませんでした」
ただ小椋は、シーズン後半戦に向けてライバルを警戒し続けている。
「コンディションは毎回変わりますし、速いライダーもサーキットごとに変わってきます。それをマネジメントするのは本当に難しいと思います。だから、自分たちの仕事は毎回同じことをやり続けて、その結果どこでフィニッシュできるかを見ることです」
夏休みの予定を聞かれた小椋は、MotoGPのパドックよりもはるかに穏やかな環境で夏休みを過ごし、後半戦へ向けて気持ちをリセットしたいと考えていると語った。
「分からないですけど、ライディングと釣りですかね」
「目標は、できるだけニュートラルな気持ちで戻ってくることです」
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