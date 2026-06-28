オランダGPで負傷のフェルミン・アルデゲル、復帰は早くても夏休み明けに「あれだけのケガで済んだことに感謝」
グレシーニのフェルミン・アルデゲルはオランダGPのプラクティスで激しいクラッシュを起こし、第7胸椎を骨折。復帰は夏以降になると語った。
グレシーニのフェルミン・アルデゲルは、MotoGPオランダGPのプラクティスでの転倒により、第7胸椎を骨折。少なくとも夏休み明けまでは休養することになるという。
アルデゲルはプラクティスでの走行中にターン11でクラッシュ。高速での事故であり、彼はグラベルに何度も激しく打ち付けられた。
その結果アルデゲルは第7胸椎を骨折した上、全身に打撲傷やあざができ、彼いわく「ボロボロ」の状態になってしまった。
さらに、彼は1月に負傷した左足にも絶え間ない痛みを抱え続けている。医師は30センチの金属棒を挿入したが、その痛みは今も彼を苦しめているのだ。彼の足が今回の事故によって影響を受けなかったのは不幸中の幸いだった。
事故から2日後の日曜日、グレシーニのガレージを訪れたアルデゲルは「まあ、もっとひどいことになっていた可能性もあったことを考えると、痛みに関しては順調で、コントロールできている」とDAZNに語った。
「少し体が硬いけど、それは普通のことだよ。全身の筋肉に打撲傷があって、椎骨の怪我で動きが制限されているんだ」
Fermin Aldeguer, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
アルデゲルは事故の映像を振り返り、その衝撃の激しさから、負傷がもっと深刻なものになり得たとして、感謝を口にした。
「あの衝突は大きなハイサイドに発展する可能性もあったけど、なんとかコントロールを取り戻し、ただ滑るだけのように思えた。でもグラベルの上で跳ね上がり、転がり始めた。衝撃はすべて首と背中に集中し、そこを怪我をしたんだ」
「映像を見ると、あれだけで済んだことに感謝せざるを得ない」
負傷後、アルデゲルはすぐにスペインへ帰国するのではなく、オランダに留まることを決めた。
「ああ、ここに滞在したのは、医師や理学療法士が全員揃っているからだ。彼らは僕の薬の管理をしてくれていて、昨日帰国するよりも今日のマドリード行きの便まで待つ方が都合が良かったんだ。理学療法士も一緒に来てくれていて、昨日からリハビリも始めている」
足の負傷もあり、医師たちは彼に辛抱強く完治を待つべきだと求めたという。
「これからは無理をせず、医師の許可が出るまで休養しなければいけない。具体的な復帰時期は決まっていないけど、このタイプの怪我だと少なくとも4週間はライディングできないだろう」
「だから夏休みまで休養が必要になり、夏休み明けに復帰することになる。脚を休ませる時間が増えるのは、脚にとっても良いことだ」
今週末のオランダGPの後、MotoGPはザクセンリンクへ移動。ドイツGP（7月5日決勝）を経た後、約1ヵ月のサマーブレイクに入る。8月に予定されているレースは2戦で、8月9日決勝のイギリスGPと8月30日決勝のアラゴンGPとなっている。
記事をシェアもしくは保存
フェルミン・アルデゲル、胸椎の骨折でオランダGP欠場へ。医師のチェックで不適格に
グレシーニはなぜ結果を残してきたドゥカティ陣営からの離脱を検討したのか？ その背景を探る
グレシーニ、2026年MotoGP参戦カラーリングをお披露目。今季からアレックス・マルケスにもファクトリーバイクが供給
アレックス・マルケス、リスクを避けチェコGPスプリント＆決勝を欠場「ここでの目的は達成できた」
「予想よりも接近できているし、感触も良い」アレックス・マルケス、大クラッシュから1ヵ月で復帰は順調スタート
アレックス・マルケス、大クラッシュ負傷からわずか1ヵ月で復帰へ。チェコGPへ向け渡航
最新ニュース
Moto2オランダ決勝｜ラストラップまで続いた激戦を制しアロンソがポール・トゥ・ウィン！ 古里太陽14位ポイント獲得
F1に魔法なんてない……マクラーレンはこれが精一杯？ ピアストリ「これ以上マシンからパフォーマンスは引き出せない」
オランダGPで負傷のフェルミン・アルデゲル、復帰は早くても夏休み明けに「あれだけのケガで済んだことに感謝」
黄旗区間通過でも“減速してれば”予選タイム有効。フェラーリ代表は“危険な判例”と警鐘鳴らす「次クラッシュが起きても全員プッシュするだろう」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。