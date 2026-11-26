MotoGP バレンシアGP
右足骨折のバニャイヤ、最終戦バレンシアGPも欠場。ドゥカティでのラストレース走れず
フランチェスコ・バニャイヤはMotoGPの2026年最終戦バレンシアGPを欠場。ドゥカティでの最後のレースを走ることなく、チームを去ることになった。
Germán Garcia Casanova
公開日時: 2026/11/26 1:53
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Pecco Bagnaia no volverá a correr con Ducati
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤは、MotoGP最終戦バレンシアGPを欠場することが発表された。
バニャイヤはカタールGPでクラッシュした際に、右足の指を2本骨折してしまった。手術を受けて回復に努めていたが、ポルトガルGPは欠場した。
最終戦での復帰を目指していたバニャイヤだったが、11月25日にチームはSNSを通じてバニャイヤが最終戦も欠場することを発表した。代役には引き続きイケル・レクオナが起用される。
ただバニャイヤはレースに出場はできなくとも、バレンシア現地でチームに合流する予定だ。2027年はアプリリアに移籍してしまうため、ドゥカティで過ごす最後の週末をチームスタッフ、そしてファンと共有するためだ。
なおバニャイヤはバレンシアGP後に予定されているポストシーズンテストへの参加が難しいという情報もある。その場合、バニャイヤにとっては大きな痛手となるだろう。
アプリリアに移籍するバニャイヤにとって、ポストシーズンテストは別メーカーのマシンに慣れる貴重な機会であり、同時に2027年の新レギュレーションのマシンの初乗りの機会だからだ。バニャイヤはこれまでピレリタイヤを履いた850ccの新マシンを走らせたことのない数少ないライダーのひとりとなっている。
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