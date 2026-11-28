MotoGP バレンシアGP

アコスタ、マルケス引退でタッグの”夢”叶わず「決断は理解できる。僕にとっては何も変わらない」

2027年にチームメイトとなるはずだったマルク・マルケスの引退について、ペドロ・アコスタは決断に理解を示しつつ、自分にとっての状況は何も変わらないという考えを示した。

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

公開日時: 2026/11/28 5:24

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ペドロ・アコスタは2027年にドゥカティへ移籍。現役最強のマルク・マルケスとチームメイトとなる予定だった。しかしマルケスは先日、2026年限りでの電撃引退を発表。この事態をアコスタは“夢”がひとつ消えたと受けとめつつも、自分の状況が何か変わる訳ではないとはなした。

アコスタはこれまで、ドゥカティでマルケスとチームメイトとなることについて、KTMから移籍する最大のモチベーションのひとつであり、これまでのキャリアで最大の挑戦になるとも話していた。

しかしマルケスの電撃引退により、その期待は叶わないモノとなった。パドックに衝撃が走ったバレンシアGP初日、アコスタはメディア陣に対しマルケスの引退が自身にとって何を意味するのかを語った。

「結局のところ、マルクは今、キャリアの頂点にいる。世界的に見れば、マイケル・ジョーダン（バスケット）やラファエル・ナダル（テニス）のようなレジェンドたちと肩を並べる存在だ」とアコスタは語った。

「彼は、自分の望むことをほぼ何でも言ったり、実行したりできる特別な立場にいる。そして、彼が下した決断は十分に理解できるものだ」

「彼はすでに十分な苦しみを味わってきた。10回のタイトル獲得は決して簡単なことではない。きちんとした形で引退して、少しゆっくりしたいという彼の気持ちは理解できるよ」

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

そしてマルケスとチームを組めなくなったことが、個人的に大きな痛手なのかと改めて尋ねられると、アコスタは次のように答えた。

「マルケス（の存在）は、ドゥカティに行きたかった最大の理由じゃない。最大の理由は、競争力のあるマシンとチームを手に入れて、タイトル争いに加わりたかったからだ」

「もちろん、マルクとガレージを共有するのは夢であり、目標でもあった。でもだからといって、僕にとって何かが変わるわけではない。隣には別のライダーが来ることになるけど、ドゥカティでのキャリアは、ある意味ゼロから築いていく必要がある、ということだ」

来季は新たなチームでエースライダーの役割を担うことになるのかと聞かれたアコスタは「そうはならないと思う」と答え、こう続けた。

「誰がチームメイトとしてやって来るのかは分からないけれど、まずは自分がチームに加わったときの状況に集中する必要がある。その後で、コース上での走りについて目を向けていく必要がある」

「新しいライバルを見つけるのか、と言われても、ここ何年もの間、僕のライバルは自分自身だった。自分でミスをしてきたからね。”ペドロ”を抑え込むだけで、手いっぱいだよ」

なおマルケス不在となったことで、来季は次世代のライダーたちにタイトルを争うチャンスが生まれるのかと尋ねられると、アコスタは2027年の大幅なレギュレーション変更も、同じくらい大きな要因になると示唆した。

「そのチャンスは、マルクがいてもいなくても開かれていた。今も同じだ。ひとりが抜ければ、別の誰かが入ってくるだけだ」

「新レギュレーションや週末のフォーマット変更、そして新しい体制によって、すべてが少し宝くじのように予測不能になると思う」

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