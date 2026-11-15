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ミラー、WSBKでの目標は「最高のスーパーバイクライダーになること」

2026年限りでMotoGPを離れるジャック・ミラー。来季からはスーパーバイクへと転向するが、そこでの目標について語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/15 9:29

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ジャック・ミラーは今季でMotoGP参戦を終え、来季からはWSBKへと転向する。彼は転向先でも「最高の姿」を目指していくと語った。

MotoGPでは通算4勝、23回の表彰台、2回のポールポジションという結果を残してきたミラー。WSBKではヤマハのファクトリーチームからの参戦となるが、同時に彼だけではなくMotoGPからはブラッド・ビンダー、フランコ・モルビデリもWSBKに移ってくる。

こうして新しい戦いの場に移るミラーたち。新天地での目標についても当然気になるところだが、ミラーの目標は明確だ。彼はMotoGPのことは忘れ、自分の能力を最大限発揮することを目指すという。

「最高のスーパーバイクライダーになりたい」と、ミラーは語る。

「これまでの12年間は、最高のMotoGPライダーになるために努力してきた。次の章では、あちら（WSBK）で自分に何ができるのかが焦点になる。ここ（MotoGP）のことは考えず、WSBKでなれる最高の自分を目指したい」

なおミラーは、MotoGPのプロトタイプマシンからWSBKの市販ベースのマシンへの乗り換えにおいては、あまり心配していないという。一方で、MotoGPとは異なるレースウィークの進み方やレース戦略を理解することの方が、大きな課題になると考えている。

転向にあたって最も難しいと予想することを尋ねられると、ミラーは次のように答えた。

「新しいチャンピオンシップについて学び、カレンダー、週末の進行方法を覚えることだと思う。週末全体の流れをつかむには、実際に経験しながら学んでいく必要がある。でも、始まってみるまでは、本当のところは分からない」

「新しいマシンを覚えることについては、単に別のバイクを覚えるだけだ。それ以上に、週末を通じて大きく異なる戦略を学ぶことが重要になる」

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

WSBKへの転向にあたっては、MotoGPライダーにとってレースの増加が問題になるかもしれない。スプリントと決勝の2戦が毎回行なわれるMotoGPではライダーから懸念の声が上がってきたが、WSBKでは1レースウィークあたり、通常距離のレース2回とスプリント1回の計3レースが行なわれるのだ。

しかしミラーは、走行時間の増加を懸念するどころか、むしろ楽しみにしているという。

「週末に3レースあることを楽しみにしているよ」と彼は語った。

「スタートが好きなんだ。WSBKのフォーマットも気に入っている。レースがたくさんあるからね。週末はかなり忙しくなるし、座って待っている時間もあまりない。それはいいことだと思う」

またさらに先の将来について、ミラーは特定のシリーズを挙げることはなかったものの、四輪レースを含め、ほかのモータースポーツに挑戦することにも前向きな姿勢を示した。

「どんな種類のレースでも、絶対にやってみたい。僕はレースが大好きだし、レースはこの世で最高のスポーツだと思っている。だから、モータースポーツに関係することなら何でも、間違いなく手を挙げるよ」

そんなミラーはダカール・ラリー挑戦の可能性についても尋ねられると、こう答えた。

「もちろんだよ。でも残念ながら、今はまだレースを続けている。特にMotoGPに参戦している間は、MotoGPマシンでレースをする以外のことをするのは不可能だ。でも将来、何が起こるかは誰にも分からないね」

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