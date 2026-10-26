MotoGP オーストラリアGP

ジャック・ミラー、母国オーストラリアGP中止に「本当に腹が立つ」フィリップアイランドでの最後のMotoGPレース実現せず

ジャック・ミラーはMotoGP現役ライダーとして母国ファンの前で走る最後の機会を失ったことに腹が立っていると認めた。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/26 3:21

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Jack Miller, Pramac Racing

写真：: William West / AFP via Getty Images

MotoGPオーストラリアGPの決勝は、悪天候の影響によって中止になった。ジャック・ミラー（プラマック）は、現役最後の母国戦がこうした形で終わったことを残念がっている。

オーストラリアGPは決勝日の天候が悪く、視界不良で医療ヘリが飛べない状況が続いたことが原因で、全クラスのレースを中止した。フィリップアイランドでのMotoGP開催は今季が最後となっていたが、残念な形でその幕を閉じることとなった。

これを特に悲しんでいるのがミラーだ。MotoGPライダーとして最後の勇姿を母国戦に集まったファンに見せたいと願っていただけに、落胆は大きい。

「1989年にWG（ワイン・ガードナー）がここで走り出したときとは、状況も変わったね」と、ミラーは母国のレジェンドライダーを引き合いに出しつつ語る。



「ファンのみんなはずっと素晴らしかった。僕が過ごした約10年間の間、みんな最高だった」

「他のライダーを代表して話すことになるけど、週末を通してみんなも同じことを言っていたと思う。今週末、レジェンドたちも含めて多くのライダーがここに集まってくれたのは、本当に素晴らしいことだった」

「フィリップアイランドのファンの前で、長くレースができたことをうれしく思うし、たくさんの思い出をありがとう。皆の前でレースをすることができて、本当に幸せだった。世界最高のファンだ。レースを中止しなければならなくなって申し訳ない。こんなことになって、本当に腹が立っている」

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

レース中止の後、MotoGPはパレードラップを実施した。そこでミラーはホームストレートでウイリーを披露し、様々なファンサービスを見せた。

その後、ミラーはSNSを通じてさらにコメントを発表。次のように記していた。

「フィリップアイランドというのは全く……本当に人の心を弄ぶのが上手い場所だ」

「正直、最後の母国MotoGPレースで、走る事ができなかったのはかなり落ち込んでいる。週末を通して好調だったからなおさらで、受け入れるのも難しい」

「それでも、会場に来てくれたひとりひとりに伝えたい。渋滞に耐え、雨やひどい天候の中でも僕たちを応援してくれて、本当にありがとう！ 皆は今週末だけでなく、僕のMotoGPキャリアを通じて、ずっと最高のファンでいてくれた」

「この10年間、皆の前でレースをできたことは、本当に光栄だった。心の底から、たくさんの思い出をありがとう、フィリップアイランド。いつまでも大切にしていくよ」

「そしてチームにも感謝したい。この週末を特別なものにしてくれてありがとう。あのカラーリングでレースができなかったのは残念だけど、少なくとも今日はベストドレッサー賞を獲得できたね」

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