MotoGP バレンシアGP

ジャック・ミラー、MotoGP最後のレースに特別カラーリングで出場。母国オーストラリアで披露予定だった黄色カラーで臨む

MotoGPのラストレースを迎えているジャック・ミラーは母国戦で使われるはずだった特別カラーでレースに臨む予定だ。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/27 9:13

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2026年シーズン限りでMotoGPを離れるジャック・ミラー（プラマック）は本来なら母国戦で使われるはずだった特別カラーで最終戦を戦う。

2015年からMotoGPクラスに参戦してきたミラーは来季WSBKへの移籍が決まっており、今週末のバレンシアGPがMotoGP最後のレースとなる。ホンダ、ドゥカティ陣営でミラーはそれぞれ勝利を挙げたものの、2023年のKTM移籍以降は目立った成績が残せず、その後はヤマハ陣営となった古巣のプラマックに加入したものの、ヤマハ自体が苦しんでいる時期だったこともあり、ミラーも結果を残せていない。

そんなミラーだが、母国戦で使えなかった特別カラーで最終戦に臨むようだ。今年のオーストラリアGPは悪天候で決勝が中止になり、本来なら使われるはずだった黄色が印象的な特別カラーは、デモランでの披露のみとなっていた。

以前からそのカラーリングを復活させる可能性を示唆していたミラー。彼はバレンシアGPを前に、MotoGPでのキャリアを記念した特別なヘルメットもバレンシアGPで着用することを明らかにした。

「そうだね。日曜日はフィリップアイランドで披露したカラーリングを使う」

「それだけじゃなく、日曜日には本当に、本当に、本当に特別なヘルメットも用意している。詳細はこれから分かると思うけど、自分でも心から誇りに思っているモノだ」

また12年間過ごしたMotoGPの中で、最も誇りに思っていることは何かと尋ねられたミラーは、次のように答えた。

「どんな状況にも適応できることだと思う。ウエットでもドライでも、新しいマシンでも古いマシンでも、何であっても1日以内に対応できる」

「いや、1日どころか、1セッションのうちに自分がいるべき位置まで持っていける。どんなことにも非常に素早く適応できるんだ。この12年間を過ごせたことをうれしく思うし、次の章を楽しみにしている」

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