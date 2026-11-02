MotoGP マレーシアGP

みんな行きたくないんだよ！ ジャック・ミラー、カタール渡航への不安を吐露「こういう状況でレースをすべきではない」

ジャック・ミラーは、MotoGPがカタールGPの開催を強行しようとしている理由が理解できないと語り、22人中19人のライダーがレースへの参加を望んでいないと明かした。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/02 0:26

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Jack Miller, Pramac Racing

写真：: Asif Zubairi

プラマックのジャック・ミラーは、MotoGPのカタールGPを強行開催しようとする理由が分からないと批判。明確に渡航への不安を口にし、ほとんどのライダーが同意見だと語った。

MotoGPでは、11月6〜8日に予定されているカタールGPをめぐって、一連のミーティングが行なわれてきた。紛争地域でのレースが無事にできるのか、現地入りをして問題はないのか……ライダーたちが不安に感じるのも当然だろう。3日（火）にはアメリカの中間選挙が控えており、この結果が中東で続く紛争にどんな影響を与えるかも未知数だ。

しかし、ライダーたちが開催中止を求めて最善を尽くしているにもかかわらず、MotoGP側は動じる様子を見せていない。パドック関係者の安全について保証を求めたうえで、開催に向けて自信を見せる。そしてボイコットしたライダーには、制裁を科す可能性もちらつかせている。

大半のMotoGPライダーがこの問題について公の場での発言を控えるなか、ミラーはカタールへ渡航することに不安を感じていると明言した。

「僕は行きたくない。みんなと同じだ。19人があそこへ行きたくないと思っている」

「こういう状況でレースをすべきではないと思う。僕たちの意見ははっきりと伝えてきた。どんな決定が下されるのか見てみよう」

「ライダーとして団結し、できる限りのことをしてきた。僕たちが持っている手段を使って、できる限りの圧力もかけてきた。これはライダーだけのためではなく、選手権に関わる他の人たちのためでもある。パドックの半分の人に話を聞けば、誰も行きたがっていない。なぜ行かなければならないのか、理解できない。本当に分からない」

「現時点でカタール自体は安全だ。僕はカタールが大好きだ。でも問題なのは周辺地域だ。残念ながら、近隣諸国が問題を抱えている。世界規模のイベントを開催するには、あまりにも不確実な要素が多い」

「僕たちがそこで10時55分に走ることは隠していない。自分たちがどこにいるのか、何時にその場所にいるのかも隠していない。誰かが何かを仕掛けようとするなら、好きなようにできてしまう……」

「さっきも言ったように、僕は行きたくない。自分の中では、まだ行かないつもりでいる。僕たちは意見を伝えた。方針も明確だ。あとはどうなるのかを待っている」

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

ライダーたちはMotoGP側に対し、状況が悪化した場合の避難計画に加え、生命保険、医療保険、帰国費用を補償する保険についても保証を求めている。

ミラーは、カタールで事態が悪化した場合に誰が責任を負うのかを明確にしてほしいと強調した。

「ライダーとして僕たちにとって最も重要なのは責任の所在だ。誰かが責任を負わなければならない」

「僕たちに現地へ行ってほしいのなら、自分の名前を出してほしい。それを求めるのは無理な話ではないと思う。保険もひとつの問題だ。それについてはカタール政府から提示されている。僕たちライダーだけでなく、現地で働くすべての人にとって大きな後押しになる」

「でも、それは何かが起きた後の話だ。僕たちが現地にいるべきだと、本当に安全だと考えているのか？ ならば、自分の名前を出してほしい。何があれば、その考えを変えられるんだ？」

Motorsport.comは今週、MotoGPがカタールGPを欠場するライダーに対し、競技面および金銭面での制裁をちらつかせていると報じた。場合によってはカタールGPの後、ラスト2戦への出場を認められなくなる可能性もある。

「どんな角度からでも僕たちを攻撃できる。金銭面でも、ライセンスなどを含む競技の面でも、いろいろな手段がある」とミラーは語った。

「チームにも影響が及ぶ。チーム代表のパオロ（カンピノッティ）は僕の親友だ。彼やチームに迷惑をかけたいか？ そんなことはまったくない。でも同時に、無理にレースへ向かわせるべきだとも思わない」

「みんなが僕に『いったい何をやっているんだ？』と聞いてくる。でも、僕たちが決められることではない。繰り返すけど、残念ながら僕たちはこのゲームの中の単なる数字にすぎないんだ」

「19人、あるいは20人がかなり強い意志を示している。僕たちは行きたくないんだ」

ミラーの発言からわずか数時間後、ヤマハのファクトリーチームはカタールGPからの撤退を発表。サテライトチームのプラマックがどうするのか明言はされていないが、ヤマハのスタッフが現地入りしない以上、プラマックも追随する形になる可能性が高いだろう。

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 MotoGP、ヤマハのカタールGP欠場は「遺憾に思う」ペナルティの可能性も警告。一方で他チームは参戦確認とも強調

More from

Rachit Thukral





MotoGP、ヤマハのカタールGP欠場は「遺憾に思う」ペナルティの可能性も警告。一方で他チームは参戦確認とも強調



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



12 時間前



MotoGP、ヤマハのカタールGP欠場は「遺憾に思う」ペナルティの可能性も警告。一方で他チームは参戦確認とも強調





ヤマハ、MotoGPカタールGPを欠場。緊迫する中東情勢を考慮し独自の決断



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



13 時間前



ヤマハ、MotoGPカタールGPを欠場。緊迫する中東情勢を考慮し独自の決断





「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



22 時間前



「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定

最新ニュース





みんな行きたくないんだよ！ ジャック・ミラー、カタール渡航への不安を吐露「こういう状況でレースをすべきではない」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



1 分前



みんな行きたくないんだよ！ ジャック・ミラー、カタール渡航への不安を吐露「こういう状況でレースをすべきではない」





アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ



F1



F1 F1



メキシコシティGP



30 分前



アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ





キミ・アントネッリ20歳で初戴冠！ 史上最年少王者誕生。平川亮F1初戦で奮闘13位｜F1メキシコシティGP決勝



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



キミ・アントネッリ20歳で初戴冠！ 史上最年少王者誕生。平川亮F1初戦で奮闘13位｜F1メキシコシティGP決勝





アントネッリ史上最年少チャンピオンに。記録を大幅更新の快挙｜F1ドライバーズチャンピオン最年少記録TOP5



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



アントネッリ史上最年少チャンピオンに。記録を大幅更新の快挙｜F1ドライバーズチャンピオン最年少記録TOP5

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録