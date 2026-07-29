「新しくアップデートが投入されることはもうない」ホンダ、2027年シーズンへ注力。ミル明かす
ホンダのジョアン・ミルは、2026年型マシンのアップデートがすでに打ち切られた状態にあると明かした。
MotoGPは2026年シーズン前半戦を終えた段階だが、ホンダはすでに今季のマシンアップデートを打ち切ったという。
MotoGPは2027年に大きなレギュレーション変更を予定している。マシンの心臓部であるエンジンが850ccになるため、参戦メーカーは新型マシンの開発に力を入れている。
2026年の現行マシンへのアップデートはどのメーカーも最小限のものにとどまっている中、特にそれが顕著に現れているのがランキングで下位のメーカーだ。
ヤマハはV4エンジンに変化したYZR-M1に対し、実質的な変化がないとファビオ・クアルタラロが不満を繰り返し口にしてきたが、ホンダも同様に2026年はアップデートが行なわれる予定がないとミルが明かした。
ミルはホンダのマシン開発について、ヤマハと同じ状況にあるのかと尋ねられると、次のように答えた。
「僕が知る限りでは、それが現実だ。新しくアップデートが来ることはもうない。今のパッケージで、150％の力を出そうとしているところだ」
「だから僕らにとって上手くいくコースもあれば、ドイツのように苦戦するコースもあるだろう。どうなるかは様子を見よう」
「ライダーというのは短期的な結果を求めるものだ。今のところは、コースが合っていなければ、望んだような結果は得られないだろうね」
なおミルは今シーズン限りでホンダを離脱し、2027年はドゥカティ陣営のグレシーニに加入する。
ホンダではどん底の時期を経験してきたミル。彼は今年のマシン開発にもリソースを投入して欲しかったと語る。
「まあ、自分の意見が通るのなら、『全力で集中して1000ccに注力しよう』と言うだろうね。でも、現実はこういう状況なんだ」
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