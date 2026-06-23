テスト参加の可否は評価の表れ？　ミル、チーム離脱予定も新型バイク試し「ホンダは賢明な判断をした」

ジョアン・ミルは、自身とルカ・マリーニが来季チームを離れるにも関わらず、ブルノで行なわれた2027年型バイクとピレリタイヤのテストに参加することをホンダが許可したことは「賢明な判断だ」と述べた。

先週報じられたように、ホンダは現在チームに所属しているライダーたちがテストに参加することによって得られる意見は、彼らが来年ライバルチームに移籍した際に有利になるという潜在的なデメリットよりも価値があると判断した。

「ホンダがファクトリーライダー2人にバイクのテストをさせるのは賢明な判断だ」と、チェコGPの週末にミルは語った。

「僕が4年間このバイクの開発に携わってきたおかげで、現在のバイクは近年のホンダの中で最高のものになった。それは紛れもない事実だ」

「僕が望んでいたレベルには達していないけど、バイクをテストして、適切だと考えるフィードバックを提供できることは理に適っている」

しかし、近い将来2027年のグレシーニ移籍が発表されると予想されているミルは、経験豊富なライダーがテストに参加することの最も価値のある点は、新しいピレリタイヤの開発に貢献できることだと主張した。

「ピレリにできるだけ多くの情報を提供することも不可欠だ」とミルは語った。

「より多くのライダーが（タイヤを）テストできれば、来年に向けてタイヤが万全の状態で届くよう、ピレリをより効果的にサポートできるだろう」

来季はタイヤサプライヤーが変更され、新レギュレーションによってバイクが一新されることになるMotoGP。今回のテストに参加できなかったライダーは、新時代への適応という意味で一歩出遅れることになるかもしれない。

しかし、来シーズンに向けて準備を進める上でテストへの参加を禁じられたライダーたちが不利になると思うかと問われたミルは、そうは思わないと答えた。

「それほど大きな違いはないと思う」と彼は語った。

「今のライダーのレベルを考えると、どんな状況にもすぐに適応できる。むしろ速いライダーから有益な情報を得られることは、ピレリにとって有益だ」

ベテランのジャック・ミラー（プラマック）も今回のテストには参加しなかった。彼は来季MotoGPに残留する可能性は低いと見られているが、テスト参加のオファーを断られたことに不満を抱いていた。

「仕事がないからね」と、チェコGP週末を前にミラーは語った。

「つまり、彼らは僕がテストをする必要性を感じていないということさ」

ミラーは、この判断をヤマハ側が厳しい状況の中で自分が続けてきた貢献を十分に評価していないことの表れだと受け止めているようだった。

「僕は常にプロフェッショナルな姿勢を保ってきた。バイクの新しいパーツについても、一度たりともテストを断ったことはない」

「チームメイトが僕の後ろについて走ったり、データを取ったりすることを断ったことも一度もない。できる限りプロフェッショナルで、オープンな姿勢を貫こうとしてきたんだ。もしそうした価値を認めてもらえないのなら、それはそれで構わない」

今回のテストはメディアの立ち入りが禁止され、ごくわずかな情報しか明かされていないが、トップタイムを記録したのはアプリリアのライダーだったとされている。