MotoGP オーストラリアGP

体調不良のジョアン・ミル、オーストラリアGPも欠場へ。エスパルガロ腕上がりで代役はナシ

ホンダはMotoGPオーストラリアGPでも、ジョアン・ミルが引き続き欠場することを明かした。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/21 22:56

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Joan Mir

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

ホンダは10月23日から開幕するMotoGPオーストラリアGPを、ジョアン・ミルが欠場すると明かした。

ミルはサンマリノGPで体調不良を訴えており、決勝レースを途中リタイア。その後、スペイン・バルセロナの病院で検査を受けると、血液検査の数値に異常が確認された。確定診断のためさらに検査と安静が必要となったため、ミルはその後のオーストリア、日本、インドネシアと3戦を続けて欠場した。

そしてホンダは、第18戦オーストラリアGPでも、ミルが引き続き欠場することを明かした。なおミルの状態はほとんど明らかになっていないのが現状だ。当初のホンダの声明では医師から15日の静養とリハビリの指示があったとされていたが、既にこの期間は経過してしまっている。

「ジョアン・ミルと医療チームは復帰に向けて懸命に取り組んでいるものの、彼はフィリップアイランドでのオーストラリアGPでの復帰は時期尚早だと判断された。今後も彼の状態を慎重に見極めていく」と、ホンダは記している。

一方で、オーストラリアGPに向けてホンダはミルの代役を立てておらず、ルカ・マリーニのひとり体制で臨むことになった。

前戦インドネシアGPではテストライダーのアレイシ・エスパルガロが代役を務めていた。しかしエスパルガロはインドネシアGP後のプライベートテスト中に、腕上がりを発症して手術を受ける必要が出たことで、オーストラリアGPに出場できなくなったためだ。

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