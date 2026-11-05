MotoGP マレーシアGP

マルケスのタイトル争い大逆転は「ライバルがプレッシャーに対処できなかったから」と、ジョアン・ミル指摘

ジョアン・ミルはMotoGPの2026年タイトル争いでマルク・マルケスが急激に追い上げて戴冠目前となっていることについて、ライバルが9度王者のプレッシャーに耐えられなかったからだと推察している。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/11/05 11:30

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ホンダのジョアン・ミルは、マルク・マルケス（ドゥカティ）が2026年のMotoGPタイトル獲得に近づいているのは、タイトル争いのライバルたちが、マルケスから受けるプレッシャーに屈したためだと語った。

マルケスは今シーズン、序盤戦では怪我による欠場もありライバルに後れをとっていたが、夏から驚異的な巻き返しを見せ、102ポイントあった差をひっくり返した。そして今週末のカタールGPで、タイトル獲得決定の最初のチャンスを迎えている。

怪我の影響もあり苦しんでいたマルケスは​、手術を受けたあとは素晴らしい走りを疲労。その一方でアプリリア勢のマルコ・ベッツェッキとホルヘ・マルティンが、ミスや転倒、そして自身の負傷によって大きくポイントを取りこぼしたことも、マルケスにとって追い風となった。

またタイトル争いの勢力図が急激に変化したことで、アプリリアには厳しい視線が注がれている。アプリリアは最も競争力の高いマシンを持っていた週末にも、しばしばその優位性を結果につなげられなかった。

​

2020年王者のミルは、かつてのチームメイトであるマルケスの戦いぶりを称賛するとともに、ライバルはマルケスがもたらすプレッシャーに耐えられなかったと指摘した。

​​

「マルクは、自分がやるべきことに完全に集中していて、ミスをまったくしていないように見える」と、ミルは言う。

​

「個人的には、タイトルは彼の手の内にあると思う。なぜなら、他のライダーたちは彼がかけているプレッシャーに対処できていないからだ」

ミルだけでなく、2021年MotoGP王者のファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）も、マルケスのパフォーマンスを称賛。特に、マルティンがスプリントで転倒し手首を骨折したオーストラリアGPでの走りを高く評価した。

「確かに、今のマルクはものすごく強い。オーストラリアでは、非常にうまく、そして賢くプレッシャーをかけていた」

「彼がこの調子で戦い続けるなら、もちろんタイトルは彼のものになるだろう」

なお、めまいなどの症状に見舞われてマレーシアGPを欠場したミルは、カタールGPを欠場することが決まっている。

■マルケスの意志の強さを称賛するドゥカティ

右腕と肩に繰り返しダメージを負ってきたマルケスは、自身のフィジカル面での限界を理解している。そのため今年は、レースウィークを通じて可能な限りエネルギーを温存するよう、より計算された戦い方をするようになった。

その強い意志は、レースへのアプローチにも表れている。マレーシアGPで彼は、常に雨の脅威がつきまとうなか、スプリントで不必要なリスクを冒さないことを選択した。特にマルティンが負傷によってすでに欠場していたことも、その判断に影響した。

一方、日曜日のドライコンディションで行なわれた決勝では攻めに転じた。スタート直後にアレックス・マルケス（グレシーニ）からトップを奪って勝利……最大限のポイントを持ち帰った。

ドゥカティのゼネラルマネージャーを務めるジジ・ダッリーニャは、マルケスのこうしたアプローチを称賛。必要な場面で自制できることを、マルケスが証明したと語った。

「土曜日、彼はリスクを減らすために後方にとどまることを選んだ。これは、トップライダーだけができることだと思う。あのようにリスクを最小限に抑えられるライダーは、普通はいないからだ。他の多くの人にとっては当たり前のことかもしれないが、ライダーがこうした戦略を実際に実行に移すことはめったにない」

「日曜日は完璧なレースだった。状況を管理しながら、同時に速さも維持しなければならない難しいレースだった。彼はその両方を成し遂げた」

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