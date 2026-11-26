MotoGP バレンシアGP

ジョアン・ミル、バレンシアGPで復帰。ホンダ4年間を締めくくるレースに

体調不良で前戦ポルトガルGPを欠場していたジョアン・ミルは、最終戦バレンシアGPで復帰することになった。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/26 7:18

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Joan Mir, piloto de Honda

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ホンダのジョアン・ミルは体調不良によって前戦ポルトガルGPを欠場していたが、最終戦バレンシアGPでMotoGP復帰を果たすこととなった。

ミルは今シーズン、後半戦に入って以降体調不良に悩まされ、9月半ばのサンマリノGPから欠場が続いてきた。マレーシアGPで一度復帰していたが、決勝中に途中リタイアを喫した。

マレーシアGPではめまいや視界不良に悩まされたと話していたミルは、その後のカタールGPとポルトガルGPを続けて欠場。最終戦に出場できるかどうかが注目されていた。

そして11月26日にホンダは、医師の診察の結果、ミルにバレンシアへの遠征許可が得られたと発表した。

ミルは2020年にスズキでMotoGP王者となったあと、2023年にホンダへ移籍。ここまでの4シーズンは決して順調と言えるモノではなく、今シーズンのベストリザルトは、チェコGPでの5位入賞。ここまでの獲得ポイントは33点でランキング19番手に留まっている。

とはいえ、ミルは少なくともホンダでのラストレースをサーキットで迎えられることとなった。またグレシーニで戦う来季に備え、バレンシアGP終了後のポストシーズンテストへの参加機会を逃さずに済むだろうことも、ミルにとっては重要だろう。

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