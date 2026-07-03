負傷欠場中のヨハン・ザルコ、復帰は9月目標とチーム明かす。膝の靭帯損傷は手術無しで回復目指す

MotoGPに参戦するLCRホンダは、現在負傷欠場中のヨハン・ザルコが、9月の復帰を目指していると明かした。

ザルコは5月中旬に行なわれたカタルニアGPで、1度目の赤旗後のリスタート直後のターン1でクラッシュ。複数台が絡んだこのクラッシュで、彼はフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）のバイクに左足が挟まれたまま、グラベルを転がった。

検査の結果ザルコは左足の靭帯を損傷しており、手術が必要という判断が下り、手術のできる状態となるまでまずは静養することになった。

クラッシュからは1ヵ月半が経とうとしている中、チームはザルコの状況についてアップデートを発信。当初手術が必要と見られていた靭帯だったが、その後の検査で必ずしも手術が必要ではない状況にあると新たに診断されたと明らかにした。

なおザルコは手術無しでの回復を進め、MotoGPの夏休み後の9月にレース復帰を果たすことを目標にしているという。

「バルセロナでのクラッシュ後に最初のMRI検査が行われた時点では、ひざがまだ非常に腫れており、負傷の程度を正確に評価することが困難だった」

「しかし腫れが引いたことで、その後の検査ではより明確な状態が確認でき、当初の予想よりも良好な見通しが得られた。また、最初に疑われていた一部の損傷は確認されなかった」

「内側側副靱帯（MCL）は順調に回復している。また、当初は断裂していると考えられていた後十字靱帯（PCL）についても、回復を示す前向きな兆候が見られている。一方で、前十字靱帯（ACL）は依然として断裂した状態にある」

その結果として「非手術による治療が現実的な選択肢となった」とチームは説明する。

「医療チームの勧告に従い、また医師たちがヨハンの回復状況に感銘を受けたことから、ライダーは手術を受けず、回復と筋力強化を目的としたリハビリプログラムを継続することになった」

「今後の医学的評価を経て、ザルコは9月のサーキット復帰を目標としている」

なおMotoGPは9月中旬にサンマリノGPとオーストリアGPを予定している。目論見通りに回復が進んだ場合、これらのレースでの復帰ということになるだろう。