MotoGP カタールGP

終盤戦のラストチャンス？ ザルコ、カタールGPに期待感「トップライダーの数も少なくなるしね」

ヨハン・ザルコはMotoGPカタールGPが、好結果を残す今季最後のチャンスだと考えている。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/06 8:25

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Johann Zarco, Team LCR Honda

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

LCRのヨハン・ザルコは、今週末のカタールGPが、シーズン終了までに好結果を残すための最大のチャンスになると考えている。

ザルコがそう考えている理由のひとつは、シーズン最終盤の残り2戦、ポルトガルとバレンシアよりもカタールGPのルサイル・インターナショナル・サーキットがホンダのマシンに適していると感じているからだ。

2026年シーズンで好結果を狙える最後のチャンスだと感じているかどうかの質問に、ザルコは次のように語った。

「ドライコンディションなら、そうだね。他のサーキットでどう適応できるかは分からない。時には驚かされることもあるからね。でも、カタールは残りの2戦よりも良いチャンスになると思う」

そしてザルコが考えるもうひとつの要素は、カタールGPでは欠場や代役ライダーが多いため、競争相手が減るという点だ。ヤマハ陣営4人は安全上の懸念があるとしてカタールGPを欠場しており、ジョアン・ミル（ホンダ）やアレックス・マルケス（グレシーニ）が体調、怪我によって欠場し、代役には経験の浅いライダーが選ばれている。

「Q2に直接進出するのは、いつもより簡単になると思う」と、ザルコは言う。

「トップライダーの数が少なくなるからね。良いレースウイークを期待するうえでそこはアドバンテージになるかもしれない」

「このサーキットは、自分には良いスピードがあると思っている場所のひとつだ。今週末も同じような走りができることを本当に願っている」

ザルコは、ミシュランが持ち込むタイヤがソフトとミディアムの2種類のみであることから、タイヤ選択で予想外の展開はないと考えている。

「タイヤ選択はそれほど複雑ではないので、週末をどうコントロールすべきかは、かなりよく分かっている」

「午後の路面温度が非常に高い時間帯と、路面コンディションがほぼ理想的になる夕方に走るのは、いつも少し特別な感覚がある。午後の走行はあまり気持ちの良いものではない。良いフィーリングが得られないからね。でも、それほど大きな問題ではないかな」

そしてザルコは、今季で最後になる1000ccマシンのパワーを、特にスピードの出るコースであるカタールGPで楽しむつもりだと語った。

「時速350km、あるいは360kmで走れるレースは、もうそれほど多く残っていない。だからこそ、このマシンのパワーを楽しみたい。残りの人生で、もう二度とこんなマシンに乗ることはないと思うからね」

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