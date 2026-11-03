MotoGP マレーシアGP
ザルコ、ホンダ陣営トップの7番手走行もエンジントラブルでリタイア「パフォーマンスには満足している」
ヨハン・ザルコはMotoGPマレーシアGPの途中リタイアについて、エンジンに問題が発生していたせいだと説明した。
Rachit Thukral
公開日時: 2026/11/03 3:15
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ホンダLCRのヨハン・ザルコはMotoGPマレーシアGP決勝でトップ7を狙っていたが、終盤にリタイアした。これはエンジンに問題が発生していたからだと彼は説明した。
ザルコは8番グリッドからスタートするとファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）を抜いて7番手に浮上。その後は6番手のエネア・バスティアニーニ（テック3）の後ろでコンスタントなペースを発揮しつつラップを重ねていた。
このまま7位でフィニッシュすることが期待されていたザルコ。しかし彼は終盤の17周目に突如リタイア。トッ7フィニッシュのチャンスを失った。
ザルコは前戦オーストラリアGPのスプリントでもリタイアしており、これで2戦連続のリタイアだ。今回のリタイアについてザルコは、正確な原因は不明なもののエンジン破損の恐れがあり、走り続けるのは不可能だったと語った。
「テクニカルトラブルが発生したんだ。フィリップアイランドでの問題とは明らかに違う問題で、まったく別のトラブルだった」
ザルコはそう語る。
「パワーが出なくなっていて、止まらざるを得なかった。レースを最後まで走る意味がなかったんだ。パワーがなくなった状態で走り続ければ、エンジンを壊してしまうのではないかと考えたのもある」
「機械的な問題なのか、電子制御の問題なのかは分からない。ただ、何かがおかしくなっていた」
「テクニカルトラブルでレースを完走できなかったことは、僕にとって大きな問題ではない。新レギュレーション導入を控えたこの特別な年だし、予選でも決勝でも、コース上で発揮できているパフォーマンスには満足している。最終的な結果がどうあれ、僕にとってそれほど大きな違いはないと思う」
Johann Zarco, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
ザルコはさらに今回のパフォーマンスにも満足できていると続けた。
「レースをうまくマネジメントできたことには満足している」
「序盤はアグレッシブに攻めようとした。オーバーテイクを試み、少しバトルするのは楽しかった。レース中に”生きている”と実感できるのはいいことだよ」
「エネアが速いことは分かっていたし、実際に彼は最後まで速かった。エネアについていけば、彼らに追いつけるかもしれないと思っていたし、僕らはかなり速く走っていた。結局トップ勢を捕まえるには足りなかったけど、後ろのライダーたちとの間に大きな差をつけるには十分だった。後方には（ホンダのルカ）マリーニだけがついてきていたが、その後は彼も少しずつ遅れ始めていたからね」
「そして僕自身もエネアについていけなくなった。残り3周になった時、タイヤを最後までもたせてレースを終えられればと思っていた。でも、そこでテクニカルトラブルが発生したというわけだ」
マレーシアGP決勝は気温35度と今季のMotoGPでも屈指の暑さの中で行なわれたレースとなった。だがザルコはその暑さも大きな問題ではなかったと語る。
「かなりうまくいっていた。エネアの後ろを走りながら、自分の状態をコントロールできていたことがとても嬉しかった。心拍数も異常に上がることはなかったし、このレースではほぼ完璧に自分をコントロールできていた」
「前腕には少し痛みがあった。これはハードブレーキングが原因かもしれない。でも、これも僕らのスポーツの一部だ。身体的に多少苦しむのはいつものことだからね。ただ、ここでは暑さがあったにもかかわらず、土曜日の走りを踏まえて予想していたよりもうまくレースをこなせた」
「スプリントの後は、20周の決勝はかなり厳しいものになると思っていた。でも、17周目までは問題なかったんだ」
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