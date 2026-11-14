MotoGP カタールGP

ロレンソ、マルケスを「二輪界のアイルトン・セナ、MotoGPのマックス・フェルスタッペン」と称賛

MotoGPクラス通算3度王者のホルヘ・ロレンソは、通算10度目のタイトルに王手をかけているマルク・マルケスが、F1界で言うところのアイルトン・セナやマックス・フェルスタッペンだと評価している。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/14 3:16

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marc Márquez

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ホルヘ・ロレンソは、2026年シーズンMotoGP逆転王者に王手をかけているマルク・マルケスが、F1界で言うところのアイルトン・セナやマックス・フェルスタッペンだと評価している。

マルケスは今シーズン、序盤戦は怪我の影響もありアプリリア陣営のマルコ・ベッツェッキやホルヘ・マルティンにリードを許していた。しかし5月に手術を受けたあとは調子を取り戻していき、さらに首位だったベッツェッキがミスなどで大きくポイントを取りこぼしたことで、一時は102ポイントあった差を逆転した。

さらに僅差で競っていたマルティンも、オーストラリアGPでクラッシュし右手首を骨折。それによってタイトル争いはほぼ決着がつき、次戦ポルトガルでマルケスは通算10度目のタイトル獲得に王手をかけている。

「マルティンの怪我は残念だった。シーズン終盤に素晴らしい戦いが見られたかもしれないからね。数字の上でも非常に接近していた。アプリリア、ドゥカティ、マルケス、マルティンの全員が高い競争力を持っていた」

MotoGPクラスで3度王者に輝いたロレンソは、ミラノ・モーターサイクルショーでGPOneにそう語った。

「しかし、それがレースというものだ。時には不運やいくつかの判断ミスによって、タイトル争いが台無しになることもある。マルティンに起きたのはまさにそれだ。彼の転倒によって、マルクが10度目のタイトルを獲得する道が開かれた」

Jorge Lorenzo

ロレンソは2019年にホンダで現役生活を終えたが、そのホンダ時代にはMotoGPで最も支配的だった時期のひとつを迎えていたマルケスとチームメイトになった。

そんなロレンソは、マルケスについてこれ以上ないほど高く評価しており、F1のアイルトン・セナやマックス・フェルスタッペンになぞらえている。

「マルケスはマルケスだ。彼は二輪界のアイルトン・セナで、MotoGPのマックス・フェルスタッペンだ」

「技能面で彼は別次元にいる。グリッド上で最高のマシンを手にした時、彼は決定的な差をつけたんだ」

負傷はマルケスのキャリアに大きな影響を及ぼし、ライディングスタイルやグランプリ週末への取り組み方を変えることを余儀なくしてきた。それでもロレンソは、現在も「マルクは技能的に最も優れたライダーだ」と考えている。

「MotoGPに来て以来、彼はほかの誰にもできないことをやってきた。腕が皆の知るあの状態のままであっても、彼は違いを生み出し続けている」

そしてロレンソは、そんなマルケスを継ぐライダーは、2027年にチームメイトになるペドロ・アコスタだと語る。

「間違いなく、彼は急速に成長している。だけどマルクの腕の負傷が、ほかのライダーに対する技術的なアドバンテージを多少小さくしている面もある。もし彼が100％の状態なら、彼はもっと多くの勝利を挙げていたはずだ」

「アコスタがすぐにマルケスと同じレベルに到達できるのか、あるいは彼を上回ることさえできるのかは興味深いね」

「大変だろう。マルクの方がドゥカティでの経験が豊富だからね。彼は並外れた存在だ」

マルケスとアコスタという組み合わせは、ロレンソがかつてバレンティーノ・ロッシとチームメイトとなった時を思い起こさせるものだ。2010年当時、ロレンソは経験豊富なロッシを破りチャンピオンに輝いている。

「アコスタには若さという強みがある。彼は23歳で、負傷することもほとんどなく、身体的にも100％の状態だ」

「若く、情熱があり、自信に満ちている。そして、負傷することをあまり心配せずにリスクを冒そうとする意欲がある。これは非常に重要なことだ」

「最終的な成績は、かなり近いものになるんじゃないかな」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ドヴィツィオーゾ、今季タイトル争いは「ベッツェッキとアプリリアが自らチャンスを逃した」とバッサリ

次の記事 「マルティンの走りは奇跡」アプリリアのリボラCEO、骨折から2週間で魅せたカタールGPの走り大絶賛

More from

Germán Garcia Casanova





MotoGP副CEO、カタールGP開催巡る批判は「周囲の騒音が原因」としつつも「今後はチームとの連携の改善が必要」と認める



MotoGP



MotoGP



カタールGP



4 日前



MotoGP副CEO、カタールGP開催巡る批判は「周囲の騒音が原因」としつつも「今後はチームとの連携の改善が必要」と認める





アコスタ、カタール決勝はタイヤ内圧に苦しみ6位「何らかの理由で冷えていた。勝負にならなかった」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



4 日前



アコスタ、カタール決勝はタイヤ内圧に苦しみ6位「何らかの理由で冷えていた。勝負にならなかった」





フェルナンデス、復帰戦カタールの3位喜ぶ。レースは”燃費”に悩まされる「目の前のエサをお預けされた犬の気分」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



5 日前



フェルナンデス、復帰戦カタールの3位喜ぶ。レースは”燃費”に悩まされる「目の前のエサをお預けされた犬の気分」

More from

マルク マルケス





ドヴィツィオーゾ、今季タイトル争いは「ベッツェッキとアプリリアが自らチャンスを逃した」とバッサリ



MotoGP



MotoGP



カタールGP



1 日前



ドヴィツィオーゾ、今季タイトル争いは「ベッツェッキとアプリリアが自らチャンスを逃した」とバッサリ





MotoGPレジェンドのバレンティーノ・ロッシ、イタリアの同郷アントネッリのF1チャンピオンを祝福「70数年ぶりの王者。素晴らしい」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



2 日前



MotoGPレジェンドのバレンティーノ・ロッシ、イタリアの同郷アントネッリのF1チャンピオンを祝福「70数年ぶりの王者。素晴らしい」





ロッシ、2015年の”失ったタイトル”が今も心に痛み「10年以上経ったけど、気持ちは全く変わってない（笑）」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



3 日前



ロッシ、2015年の”失ったタイトル”が今も心に痛み「10年以上経ったけど、気持ちは全く変わってない（笑）」

More from

ドゥカティ・チーム





バニャイヤ、カタールGP転倒で負った右足骨折の手術が無事成功「今後数日の回復状態から復帰時期を判断」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



3 日前



バニャイヤ、カタールGP転倒で負った右足骨折の手術が無事成功「今後数日の回復状態から復帰時期を判断」





MotoGPの空力開発はスイングアームにも拡大。ドゥカティも採用するホットな領域へ……2027年も注目の場所に？



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



3 日前



MotoGPの空力開発はスイングアームにも拡大。ドゥカティも採用するホットな領域へ……2027年も注目の場所に？





「タイトルを失ったのではない。マルケスが勝ち取った」アプリリアのリボラCEO、逆転王座目前のライバルを称賛



MotoGP



MotoGP



カタールGP



4 日前



「タイトルを失ったのではない。マルケスが勝ち取った」アプリリアのリボラCEO、逆転王座目前のライバルを称賛

最新ニュース





ピアストリ、タイトル争いのプレッシャーが恋しいと認める「今年は気楽な部分もあるけどさ……」



F1



F1 F1



サンパウロGP



22 分前



ピアストリ、タイトル争いのプレッシャーが恋しいと認める「今年は気楽な部分もあるけどさ……」





圧勝のち大惨敗も……WECを戦い抜く難しさ。”オールマイティ”なマシンは生み出せない？ 小林可夢偉代表「だからこそ、勝てる場所でしっかり勝つのが重要」



WEC



WEC WEC



Monza



2 時間前



圧勝のち大惨敗も……WECを戦い抜く難しさ。”オールマイティ”なマシンは生み出せない？ 小林可夢偉代表「だからこそ、勝てる場所でしっかり勝つのが重要」





アントネッリ、イタリア大統領と面会し、F1タイトル獲得を報告。戴冠後、多忙な日々を過ごす



F1



F1 F1 4 時間前



アントネッリ、イタリア大統領と面会し、F1タイトル獲得を報告。戴冠後、多忙な日々を過ごす





MotoGPマシン、2027年はさらに空力が重要に？ 規制強化だからこそ……ホンダディレクター指摘



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



4 時間前



MotoGPマシン、2027年はさらに空力が重要に？ 規制強化だからこそ……ホンダディレクター指摘

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録