MotoGP マレーシアGP

マレーシアGP欠場のマルティン、MotoGPタイトル争い“終戦”と認める。昨年の苦い経験から勇気ある撤退「手の状態を悪化させたら意味がない」

ホルヘ・マルティンはマレーシアGPを欠場することで、今季のタイトル獲得の可能性はなくなったと考えている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/31 7:33

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPマレーシアGPでは、怪我を押して出場を試みるも、欠場が決まったホルへ・マルティン（アプリリア）。彼はシーズン終了まで戦い抜く意欲を示したが、今季のタイトルは「すでに失った」と語った。

マルティンは先週フィリップアイランドで行なわれたオーストラリアGPのスプリントで転倒し、右手首を骨折してしまった。しかしながら彼は連戦のマレーシアGPでの出場を目指し、出走許可を得て走り出したが、怪我の影響は否めずプラクティスでは数周の走行にとどまった。

そして予選開始直前、マルティンは今回のレースウィークエンドを棄権することとなった。

オーストラリアGP終了時点でランキング首位から陥落し、マルク・マルケス（ドゥカティ）から10ポイント差のランキング2番手となっていたマルティンだが、最大37点を獲得できるセパンでの週末を欠場となったことで、ライバルとの差がさらに広がることが予想される。

今季はマレーシアGPを含めて残り4戦だが、マルティンはタイトル争いについて次のように語った。

「もちろんチャンピオン争いはまだある。でも、もうタイトルのことを考える必要はないと思う。可能性は残っているかもしれないけど、僕としてはもう失ったものだと思っている」

「とはいえ、最後まで戦うよ。自分のためだけではない。結局のところ、僕はすでに（2024年に）チャンピオンになっているからね。チームのため、そして自分を支えてくれる人たちのために、最後まで戦う」

マルティンが負った橈骨の骨折は、転位を伴わないとはいえ、通常であれば治癒までに数週間を要する。しかしマルティンはマレーシアGP出場を目指し、集中的なリハビリプログラムに取り組んでいた。

それでも、FP2で自身の状態を確認した結果、週末の走行を続けられるほど回復していないと判断した。

マレーシアGPの1週間後にも、カタールでシリーズ第20戦が開催される予定。マルティンはカタールGPまでに回復することを目指している。

「頑張ったし、ベストを尽くした。バイクに乗ろうとしたけど、まだ回復の過程が始まったばかりだ」とマルティンは言う。

「回復は非常に早く進んでいるけど、バイクの上で十分なパフォーマンスを発揮するには十分ではない。ほとんど痛みを感じずに走れると思っていたけど、それは1周くらいだった。その後はかなり痛みが出てきて、安定した走りができなかった」

「ラップタイムや自分のパフォーマンスを見て、走行を中止して、回復を待つことにした」

「それに、来週はカタールGPがあるので、そこに行くことが目標だ。チームと話し合った結果、これ以上走り続けるのは無理があり、得られるものもないという結論になった。ポイントを獲得することさえ非常に難しかっただろうから、走行をやめて、休息を取り、回復を待つことにしたんだ」

マルティンはディフェンディングチャンピオンとして迎えた昨シーズン、プレシーズン中に負った怪我から回復しきらないままカタールGPで復帰を急いだ結果、転倒により再度負傷し、シーズンをほとんど棒に振ったという反省がある。だからこそ彼は今回、怪我を悪化させないという決断をしたと語る。

「望んでいた力を発揮できなかった。痛みを感じた瞬間、どうしてもハンドルから手の力を抜かなければならなかったからだ」

「だから、走行を続けるのは最善の判断ではなかった。もし続けていたら、過去の経験から何も学んでいないことになる。こんな状態でレースをしようとして転倒したり、さらに大きな怪我を負ったりすることは避けたかった」

「持てる力はすべて出し切った。僕たちが取り組んできたことは素晴らしかったと思う。痛みはかなりコントロールできていたけど、20周を走り切るだけのパフォーマンスはなかった。これ以上周回を重ねて、手の状態を悪化させては意味がない」

「だから、もう少し待つ方がいい。あと1週間あれば、骨の治癒ももう少し進むだろうし、カタールでは間違いなく今より良い状態になっていると思う」

このまますぐにスペインへと帰国し、日曜からリハビリに専念するというマルティン。非常に悔しい結果になったと語る一方、手首を骨折した状態でMotoGPマシンを走らせられたということには驚いており、カタールに向けた回復に改めて自信をのぞかせた。

「今週の回復の進み具合は本当に素晴らしいものだった。来週も同じようなペースで回復できれば、おそらく80％くらいの状態にはなれると思う。20周を走れるようになれば、間違いなくポイントを獲得できるだろう」

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