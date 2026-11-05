MotoGP マレーシアGP

負傷マルティン、カタールGPで復帰目指し再チャレンジ！ マルケス戴冠を遅らせることできるか？

アプリリアのホルヘ・マルティンはMotoGPカタールGPで復帰を目指している。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/11/05 3:02

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンはMotoGPオーストラリアGPで右手を負傷。マレーシアGPでの復帰は途中で断念したが、カタールGPで再び復帰を目指すことになった。

マルティンはオーストラリアGPスプリントの転倒で右手の橈骨を骨折。決勝を欠場し（レースは中止になった）、連戦のマレーシアGPでの復帰を目指した。

マレーシアでは出走許可を得たマルティンだったが、FP2まで走行した結果、身体的なコンディションを考慮し予選以降は欠場することにした。

そして11月4日、アプリリアはマルティンがカタールGPで再度復帰を目指すことを明かした。ここでは、マレーシアで直面したブレーキング時にマシンを止めるために必要な力を発揮できるかどうかが鍵となってくる。

「セパンで週末を最後まで続けられなかったのは残念だが、挑戦する機会を得られただけでも、それ自体がひとつの成果だった」

マルティンはそうコメントした。

「回復に必要な治療を続け、カタールにできる限り良い状態で到着するためにスペインへ戻った」

「これから身体がどのように反応するかを見ていく。木曜日からチームと合流して、自分がどこまでできるかを確認するつもりだ」

一方、カタールGPはマルティンの復帰以外の部分でも注目されている。地域情勢を理由にヤマハが欠場を決めていることもそのひとつだ。

また今季タイトル争いの決着がつくかどうかも注目点のひとつだ。マルティンの怪我で一気に優位に立ったマルク・マルケス（ドゥカティ）は、現在44ポイント差をつけてランキング首位。カタールGPではマルティンに対し30ポイント、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）に対して8ポイント差を広げれば、マルケスの通算10度目王座が決まることになる。

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